Ekonomist Verçin'den Türkiye açıklaması

Karar TV'de Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu yorumlayan Verçin, 'Bakkal Hesabıyla Ekonomi' programında ekonomik verileri değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan reform paketini yorumladı.







Reform paketinin ekonomide herhangi bir yenilik vaat etmediğine işaret eden Verçin şunları söyledi:





"Ekonomik Reform Paketi, dış borç bulmak için hazırlanmış. Dış borcumuz çok fazla. Yurt dışındaki para sahipleri Türkiye'ye kredi vermeye korkuyorlar. Verdiklerinde de kısa vadede veriyorlar. Borç içerisinde bir ekonomimiz var. 435 milyar dolar borcu olan bir ülkeyiz. Açıklanan hiç bir paket bu borçları azaltmıyor."





İç ulaşımda hatalar yapıldığını ifade eden Verçin, hava yolu yerine demir yolunun tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Verçin, "Türkiye'nin her tarafına havaalanları kurduk. Uçaklar çok masraflı. Türkiye'de iç ulaşım hızlı trenlerle yapılmalıydı." diye konuştu.