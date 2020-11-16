Ekonomistler son 2 yılın en yüksek faiz artışını bekliyor

Bloomberg HT Araştırma Departmanı'nın 20 ekonomistin katılımıyla düzenlediği ankete göre bankanın 19 Kasım günkü toplantıda 475 baz puan faiz artışıyla politika faizini yüzde 15'e çekmesi bekleniyor. Ekonomistlerin beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda bu, 2018 yılının Eylül ayında yapılan 625 baz puanlık faiz artışından sonra yapılmış en yüksek faiz artışı olacak.







Bloomberg HT'nin anketinde en düşük faiz artışı beklentisi 200 baz puan olurken, en yüksek artış beklentisi 550 baz puan oldu.





TCMB, Ekim toplantısında politika faizini sabit tutarken, Para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermişti.







Kararın ardından bir dizi sıkılaştırma adımının gelmesiyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yükseliş ivmesi yaşamıştı. 13 Kasım itibariyle ağırlıklı fonlama maliyeti yüzde 14,56 seviyesine kadar yükseldi.





Kasım ayına gelindiğinde ise bankada yönetim değişikliği yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Murat Uysal görevden alınırken başkanlığa Naci Ağbal atanmıştı. Ağbal ilk yazılı açıklamasında "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.





Ağbal'ın atanmasının ardından Berat Albayrak'ın istifasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atanmıştı. Ekonomi yönetimindeki bu değişimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında enflasyonda tek haneli seviye hedefine vurgu yapmış, gerekirse acı reçetenin uygulanabileceğini söylemişti.





Ekonomide yeni dönem mesajları sonrasında kurda da rekor seviyelerde düşüş kaydedildi. Böylelikle Ekim ayındaki TCMB toplantısından bu yana Dolar/TL kurunda yüzde 1'e yakın düşüş kaydedildi.





Yabancılar da 475 baz puan artış bekliyor





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası değerlendirmelerde bulunan yabancı kurumlar da TCMB'den faiz beklentilerini güncelledi. Barclays, Goldman Sachs ve Deutsche Bank gibi kurumlar 19 Kasım'da 475 baz puanlık faiz artışı beklerken, Türk Lirası krediler ve iç talep büyümesinde normalleşme olduğunu belirten Morgan Stanley 150 baz puanlık artışın yeterli olacağını belirtti.



