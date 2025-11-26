Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomistler tehlikeye işaret ediyor: Asgari ücret tüm senaryolarda o sınırın altında! /26 Kasım 2025 18:47

Ekonomistler tehlikeye işaret ediyor: Asgari ücret tüm senaryolarda o sınırın altında!

Asgari ücret zammında çalışana umut yok: Tüm senaryolar açlık sınırının altında. Ekonomist İris Cibre'nin 2026 asgari ücret senaryoları çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Cibre'ye göre, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılsa dahi, 2026 yılına açlık sınırının yüzde 2,81 altında başlanacak ve fark yıl boyunca açılmaya devam edecek.

SHABER3.COM

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bundan sonra açlık sınırının her ay sadece yüzde 1 bile artsa, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılsa dahi 2026 yılına açlık sınırının altında başlanacağını belirtti.

Cibre, yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30’luk üç farklı zam senaryosuna göre asgari ücretin 2026 yılı boyunca açlık sınırı karşısındaki konumunu detaylandırdı. Hesaplamalar, en iyimser senaryoda bile asgari ücretin alım gücünde ciddi bir erime yaşanacağını gösteriyor:

Yüzde 30 Zam Senaryosu: Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılsa dahi, 2026 yılına açlık sınırının yüzde 2,81 altında başlayacak. Bu oran, yıl sonuna kadar artarak açlık sınırının yüzde 12,89 altında kalacak.

Yüzde 25 Zam Senaryosu: Zam oranı yüzde 25 olursa, asgari ücret 2026’ya açlık sınırının yüzde 6,55 altında başlayacak ve yılı açlık sınırının yüzde 16,24 altında tamamlayacak.

Yüzde 20 Zam Senaryosu: Yüzde 20 zam senaryosu ise en kaygı verici tabloyu çiziyor. Bu durumda asgari ücret, 2026 yılına açlık sınırının yüzde 10,3 altında başlayacak ve yılı açlık sınırının yüzde 19,6 altında bitiriyor olacak.

“FARK GİDEREK AÇILIYOR”

Cibre, paylaşımının devamında, asgari ücretin alım gücündeki erimenin boyutuna dikkat çekti. Mart 2024’ten bu yana asgari ücretin istisnasız her ay açlık sınırının altında kaldığını ve bu farkın giderek açıldığını vurguladı.

Cibre, bu durumu “Böylesi bir erime tarihimizde hiç yaşanmadı” sözleriyle nitelendirerek, “Faturanın büyüğünü sade vatandaş ödüyor” tespitiyle değerlendirmesini sonlandırdı.

Cibre’nin paylaşımı şu şekilde:

“Asgari ücret için 3 senaryo hazırladım

Bu ay itibariyle, her ay açlık sınırı 1% bile artsa
Asgari ücrete;
20% zam ile 2026’ya açlık sınırının 10,3%
25% zam ile 6,55%
30% zam ile dahi 2,81% altında başlanıyor

2026’yı
20% zam ile açlık sınırının 19,6%
25% zam ile 16,24%
30% zam ile dahi 12,89% altında bitiriyor olunacak

2024 Marttan beri, istisnasız her ay, açlık sınırı, asgari ücretin üzerinde ve farkı açarak ilerliyor.

Böylesi bir erime tarihimizde hiç yaşanmadı
Sadece 1 yıl, gelir gelmez, büyümeden ödün verilseydi
Bugün her şey çok farklı olabilirdi
Faturanın büyüğünü sade vatandaş ödüyor…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomistler tehlikeye işaret ediyor: Asgari ücret tüm... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:24