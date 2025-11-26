Ekonomistler tehlikeye işaret ediyor: Asgari ücret tüm senaryolarda o sınırın altında!

Yüzde 20 Zam Senaryosu: Yüzde 20 zam senaryosu ise en kaygı verici tabloyu çiziyor. Bu durumda asgari ücret, 2026 yılına açlık sınırının yüzde 10,3 altında başlayacak ve yılı açlık sınırının yüzde 19,6 altında bitiriyor olacak.





Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bundan sonra açlık sınırının her ay sadece yüzde 1 bile artsa, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılsa dahi 2026 yılına açlık sınırının altında başlanacağını belirtti.Cibre, yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30’luk üç farklı zam senaryosuna göre asgari ücretin 2026 yılı boyunca açlık sınırı karşısındaki konumunu detaylandırdı. Hesaplamalar, en iyimser senaryoda bile asgari ücretin alım gücünde ciddi bir erime yaşanacağını gösteriyor:Yüzde 30 Zam Senaryosu: Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılsa dahi, 2026 yılına açlık sınırının yüzde 2,81 altında başlayacak. Bu oran, yıl sonuna kadar artarak açlık sınırının yüzde 12,89 altında kalacak.Yüzde 25 Zam Senaryosu: Zam oranı yüzde 25 olursa, asgari ücret 2026’ya açlık sınırının yüzde 6,55 altında başlayacak ve yılı açlık sınırının yüzde 16,24 altında tamamlayacak.Cibre, paylaşımının devamında, asgari ücretin alım gücündeki erimenin boyutuna dikkat çekti. Mart 2024’ten bu yana asgari ücretin istisnasız her ay açlık sınırının altında kaldığını ve bu farkın giderek açıldığını vurguladı.Cibre, bu durumu “Böylesi bir erime tarihimizde hiç yaşanmadı” sözleriyle nitelendirerek, “Faturanın büyüğünü sade vatandaş ödüyor” tespitiyle değerlendirmesini sonlandırdı.Cibre’nin paylaşımı şu şekilde:“Asgari ücret için 3 senaryo hazırladımBu ay itibariyle, her ay açlık sınırı 1% bile artsaAsgari ücrete;20% zam ile 2026’ya açlık sınırının 10,3%25% zam ile 6,55%30% zam ile dahi 2,81% altında başlanıyor2026’yı20% zam ile açlık sınırının 19,6%25% zam ile 16,24%30% zam ile dahi 12,89% altında bitiriyor olunacak2024 Marttan beri, istisnasız her ay, açlık sınırı, asgari ücretin üzerinde ve farkı açarak ilerliyor.Böylesi bir erime tarihimizde hiç yaşanmadıSadece 1 yıl, gelir gelmez, büyümeden ödün verilseydiBugün her şey çok farklı olabilirdiFaturanın büyüğünü sade vatandaş ödüyor…”