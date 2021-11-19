Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomistlerden korkutan enflasyon uyarısı /19 Kasım 2021 19:20

Ekonomistlerden korkutan enflasyon uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indirimi, Türk Lirası’ndaki değer kaybını bir kez daha tarihi seviyelere taşıdı. 2022 için hayat pahalılığı endişesi artarken zamlar da arka arkaya açıklanmaya başladı. Ekonomistlere göre, 2022’nin ilk altı ayında tüketici enflasyonu yüzde 30’u, üretici enflasyonu ise yüzde 50’yi aşabilir.

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Merkez Bankası'nın dün faizleri düşürmesinin ardından Dolar kuru 11 TL’nin üzerine çıkarken, Euro ise 12,5 TL’ye kadar yükseldi. Ekonomistler ise 2022'de enflasyonun yüzde 30'u geçebileceği uyarısında bulundu.

DW Türkçe’ye konuşan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye’de artık iki para biriminin geçerli olduğunu belirterek, "Bunlardan biri Türk Lirası, diğer ise ABD doları ya da herhangi bir yabancı döviz kuru" dedi.

Ulusoy, ENAG’ın ölçtüğü ve sokakta hissedilen tüketici enflasyonunun yüzde 50 olduğunu, resmi veri olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonunun ise yüzde 20 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Kurlardaki son yükseliş ile birlikte tüketim mallarının hızla pahalanacağını vurgulayan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Faiz indiriminde sonra elde ettiğimiz piyasa sonuçlarına göre, raflara yansıyacak inanılmaz bir fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olmak üzere hissedilir hale gelecek. Enflasyon esas itibariyle geçmişte ortalama olarak yükselirken, geometrik bir yapıyla yani daha hızlı bir şekilde yukarılara doğru çıkacak. Herkes biliyor ki, TÜİK enflasyonu da yüzde 30’lara doğru yakınsayacaktır."

Eylül ayı başında açıklanan ve ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, enflasyon hedefi 2021'de yüzde 16.2, 2022'de yüzde 9.8, 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olarak açıklanmıştı. Programda 2021 için dolar kuru tahmini 8,30, 2022 için 9,27, 2023 için 9,77 ve 2024 için 10,26 olmuştu. Faiz indirimleri sonrasında ise hükümetin 2024'e kadar olan dolar kuru beklentisi şimdiden aşılmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise Ekim ayı sonunda yayınlanan yılın son enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2021 enflasyon tahmini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e çıkarıldı. 2022 yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 7,8'den yüzde 11,8'e yükseltildi. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi ise 2012 yılından beri yüzde 5'te sabit tutuluyor.

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün, "Yüzde 30'un üzerine gidecek, gitme ihtimali oldukça yüksek olan bir tüketici enflasyonu ile karşı karşıyayız" dedi.

Bununla birlikte yeni yılda zamlanacak asgari ücrete de dikkat çeken Bolgün, "Asgari ücrette yüzde 10’luk artış, iki puana yakın enflasyon üretiyor. Dolayısıyla bunları topladığınız zaman, enflasyonun Nisan 2022 civarlarında yüzde 30'un üzerine çıkabileceğini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.
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