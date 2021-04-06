Ekonomiye beklenmedik yerden eleştiri

Dünya Bankası raporuna göre dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketler arasında yer alan Limak Holding'in Kurucu Başkanı Nihat Özdemir'den ekonomik duruma ilişkin hükümete eleştiriler geldi. Dünya gazetesine konuşan Nihat Özdemir, döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyonun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.





İş insanı olarak tek isteklerinin istikrarın sağlanması olduğunu belirten Özdemir, "İstikrar nedir, ben neyi beklerim. Uzun dönem dövizde stabilite isteriz, enflasyonun düşük gitmesini isteriz, faizin düşmesini isteriz. Faiz, yatırımın, iş insanının bir numaralı düşmanıdır" diye konuştu.





Dövizde yaşanan hareketlilik ve enflasyonun kendisini en çok rahatsız eden konuların başında olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:





"Eğer bir ülkede döviz, enflasyon ve faiz birbirine paralel hareket ederse yalnız Türk iş insanı değil, yurt dışındaki iş insanı da Türkiye’ye yatırım gözüyle bakar. Bunların içindeki herhangi bir problem, yani üç ayağın herhangi biri fazla bir harekette bulunursa Türk iş insanını da, yabancı yatırımcıyı da rahatsız eder.”





Türkiye'nin "global bir güç" olduğunu ve tüm dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu anlatan Özdemir, "Türkiye büyük bir ülke. Onun için ekonomide stabiliteyi yani enflasyon, kur ve faiz dengesini sağlamamız lazım. Merkez Bankası bir faiz artırdı dolar 7.20’ye kadar düştü. Türkiye’de yaşanan bu 7.20’den sonraki döviz yüksekliğinin ekonominin gereği olarak değil, yabancı yatırımcının Türkiye’nin borsasından çıkmak için gösterdiği çabaya bağlıyorum. MB Başkanı, ‘Eski düzenden farklı bir düzende olmayacağım. Enflasyonun düştüğünü görürsem ben de hemen faizi indirmeye başlayacağım’ şeklinde açıklama yaptı. 18 Nisan’da yapılacak para politikaları toplantısında faiz artırımı beklemiyorum. Düşüş de beklemiyorum. Bunu devam ettirerek ve artık kurdaki düşüş de devam ederse, stabiliteyi yakalarız" şeklinde konuştu.





Özdemir, dövizdeki hareketliliğin yatırımların finansmanına etkileri konusunda ise şu ifadeleri kullandı:





"Bizim finansmanlarımızın önemli bir bölümü dövize dayalı. Ama dövize dayalı yatırımların belli bir kesiminin geliri de döviz. Havayolu, otoyollar, yapacağımız Çanakkale Köprüsü… Evet finansmanımız yabancı para ama gelirimiz de yabancı para. Bunlarda sıkıntı yok. Ama öyle yatırımımız var ki, TL gelirimiz var. Mesela doğalgaz yatırımımız, santral. Kömür santrali yatırımımız, enerji dağıtımları. Bunların finansmanları yabancı para ama gelirleri TL. Tabii dövizdeki bu oynama, bizim finansmanları geri ödemede bazı açıklar olmasına sebep oluyor. Bunları da bankalarımız görüyorlar herkesin durumlarını, bu yeni şartlara göre, ödeme planlarını revize ederek yola devam ediyoruz. Ama faizin ve enflasyonun yüksekliği, dövizdeki oynaklık tabi ki yatırımcıyı rahatsız ediyor.”



