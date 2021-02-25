Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomiye güven Şubat'ta düştü /25 Şubat 2021 11:02

Ekonomiye güven Şubat'ta düştü

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0.5 azalarak 95.8 değerine düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks, ocakta 96.2 iken şubatta yüzde 0.5 azalarak 95.8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi geçen aya göre şubatta yüzde 0.3 azalarak 108.7, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.4 gerileyerek 100.4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.3 düşerek 83.1 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 1.5 artarak 84.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0.4 yükselişle 108.9 değerine çıktı.
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