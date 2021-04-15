Ekonomiye son darbeyi Putin vurdu

Rusya'nın iptal nedeninin siyasi olduğu belirtiliyor. Moskova’nın 1 Haziran’a kadar uygulamaya aldığı uçuş yasağını ilk kez dile getiren Rusya eski Başhekimi ve Eğitim ve Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı Onishchenko, “Tatile giderek Türkiye’yi beslemeyin. O parayla drone üretiyorlar” dedi. Rusya Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçov ise Türkiye’ye gidenlerin vatanseverliğinin sorgulanacağını ifade etti.







Bu açıklamalar Türkiye turizmine darbe olarak nitelendiriliyor.





Konuyu bugünkü köşesinde yazan Dünya yazarı Alaattin Aktaş "Almanya bu yıl seyahatleri tümden yasaklamayı planlıyor. İngiltere seyahat kısıtlamasının süresini uzattı” hatırlatmasında bulunuyor ve turizm sektörünü geçen yıldan daha zor bir yıl beklediğini dile getirdi.





"Yok yok, bindiğimiz dalı kesmekte, ayağımıza kurşun sıkmakta gerçekten çok maharetliyiz…” diyen Aktaş yazısında özetle şunlara dikkat çekti:





“Tüm dünya adeta kıvranıyor. Tüm ülkeler ekonomik kıskaçta. Bakmayın geçen yılın olumsuz baz etkisinden dolayı bazı göstergelerin görece iyi gibi görünmesine. 2021 yılı da normal dönemlere göre çok ama çok zor geçecek.





Ama biz ne yapıyoruz; böyle bir dönemde koskoca bir sektörü daha da zor duruma düşürecek adımlar atmakta bir sakınca görmüyoruz. Bunu niye yapıyoruz, doğrusu bizim kavrayabildiğimiz bir izah yok.





Bu sektör turizm sektörü. Geçen yıl zaten çok kötü geçti. Bu yıla biraz umutla bakılıyordu. Aşı bulunmuştu, pandemi etkisini sürdürecekti sürdürmeye ama geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirileceği umudu giderek artıyordu.





Ama dedik ya bindiğimiz dalı kesmekte üstümüze yok diye; işte tam da onu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz...





Türkiye’ye en çok turist gönderen üç ülke Rusya, Almanya ve İngiltere.





Önce Almanya ve İngiltere'nin durumuna bakalım.





Almanya, her ne kadar turist gönderen ikinci ülke durumundaysa da kişi başına en çok harcamayı yapanlar arasında Alman vatandaşları ilk sıralarda bulunuyor. Dolayısıyla Türk turizmi açısından Almanya büyük öneme sahip. Ne var ki, bu yıl Alman turisti tümüyle unutmak durumunda kalabiliriz. Evet tümüyle! Çünkü Almanya yıl sonuna kadar tüm seyahatleri durdurma yönünde bir plan üstünde çalışıyor. Bu plan uygulamaya konulursa durum tam bir felaket olur.





İngiltere ise seyahat kısıtlamasını 17 Mayıs'ta sona erdireceğini açıklamıştı ama onlar da bu süreyi zaman belirtmeden uzattılar. İngiltere'de seyahat kısıtlaması ne zaman sona erecek, henüz bilinmiyor. Bu kısıtlama sezonu kapsarsa İngiliz turistleri de unutmak gerekecek.





Türkiye’ye en çok turist gönderen Rusya’ya gelince...





Rusya Türkiye’ye olan uçuşları 1 Haziran’a kadar durdurdu.





Görünür gerekçe, Türkiye'deki vaka sayısının çok artmış olması.





Ama biliniyor ki asıl gerekçe başka. Türkiye'nin çatışmanın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna arasında nedeni pek anlaşılmayacak şekilde taraf olması ve Ukrayna'nın yanında yer alması…





Umalım da bu baskı sonuç versin. Tersi olur ve bu yıl Rusya’dan da turist gelmezse herhalde Türk turizmi telafisi yıllar sürecek bir darbe yer.





Yeni ekonomi programına göre bu yıl için turizmden elde edilmesi öngörülen gelir 19.8 milyar dolar. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir gelirden söz ediyoruz. Geçen yılki gelir 10.2 milyar dolarda kalmıştı. Yani turizm gelirini neredeyse ikiye katlamayı öngörüyorduk...





Hem zaten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçen yıl 15 milyona gerileyen turist sayısında hedefin bu yıl 31 milyon olduğunu söylemişti.





Ama bu hesaplar çok fena şaşacakmış gibi görünüyor.





Öyle bir gidişat söz konusu ki turist sayısı ve gelirini geçen yılın bir kat üstüne çıkarmak şöyle dursun, geçen yılki düzeyi yakalayamama durumu bile söz konusu olabilecek. Herkes zora girecek. Şu anki tablo değişmez ve sorun çözülmezse bizi neyin beklediği açık.





Hem Türkiye’nin döviz ihtiyacı daha da artacak, hem turistik tesisler çok daha zora girecek.





Sorun yalnızca turistik tesis işletmecilerinin sıkıntı yaşamasıyla sınırlı olsa iyi…"