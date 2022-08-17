Ekonomiyi batıran Erdoğan'ın yeni günah keçisi: Nebati

AKP’li vekil: Ekonomi yönetimi sorumlulukları anlamadı

Demir: Erdoğan geri adım için alan arıyor

”Kandırıldık’ diyebilir’

Atabay: Uygulayıcıydı





Muhalefet cephesinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğini anladığını ve suçu ekonomi yönetimine atmaya’ hazırlandığını söylerken ekonomist Güldem Atabay’a göre Nebati yalnızca ‘danışmanlar ordusunun ekonomi politikalarının uygulayıcısı.’Durdurulamayan enflasyon, artan gıda fiyatları ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı AKP oylarını eritmeye devam ediyor. Parti genel merkezine ulaşan anketlere göre AKP bu pazar düzenlenecek bir seçimde 2018 genel seçimlerinde aldığı oyun gerisinde kalıyor.Yaklaşan 2023 seçimlerine hazırlanan AKP’den bazı isimler oylardaki bu gerilemeyi kabul etse de ‘kısmi ve geçici’ olarak niteliyor.Diken’e konuşan AKP’li bir milletvekili, gıda ve barınma başta olmak üzere fiyatlardaki artışın ‘vatandaşa baş edilemez bir hayat pahalılığı’ olarak döndüğünü düşünüyor.Vekile göre geçinmekte zorlanan yurttaşlar ‘doğal olarak‘ faturayı iktidara kesiyor ve kararsız seçmen grubuna geçiyor. Erdoğan’ın ‘çözüm için çalıştığını’ savunan AKP’li vekil, isim vermeden parti içinde Nebati’den rahatsızlık duyulduğunu aktarıyor: “Cumhurbaşkanımız enflasyonla mücadele için ekonomi yönetimine sınırsız bir alan açtı. Atılan adımlar soncunda oylarımızdaki gerileme durdu, hatta geri dönüşler başladı. Ekonomi yönetiminin elinde Maliye’nin yetkisi, Hazine’nin gücü ve kanun yapıcılık etkisi var. Fakat ekonomi yönetimimiz bu konuda cumhurbaşkanımız kadar çaba gösteremiyor. Açıkçası bu durum partimiz içinde de dikkatlerden kaçmıyor.”AKP’den bir başka milletvekili de ‘oy kopuşlarının yavaşladığını, aksine geri dönüşün başladığını’ söylüyor. Fakat 2018’in gerisinde olduklarını söyleyerek, ekonomi yönetiminin ‘sorumluluklarını anlamadığını’ dile getiriyor.AKP’li isme göre partileri seçimleri kaybetmeyecek ama olası oy kayıplarının sorumlusu ‘ekonomi ve gerekli adımları atmayanlar’ olacak.AKP içindeki tartışmaları değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Demir’e göre ‘Erdoğan seçimi kaybedeceğini anladı ve sorumluluğu ekonomi yönetimine yıkmak istiyor.’Demir’e göre ekonomide ‘ısrarla yanlış adımlar atıldı’ ve ‘sonucun iyi olmadığı’ görüldü. Ortaya çıkan tabloda ‘geri adım atmış gibi görünmek istemeyen’ Erdoğan’ın olası tüm senaryolarında suçlu ekonomi yönetimi olacak.Erdoğan’ın ‘geri adım atmak için alan aradığını’ söyleyen Demir, iki ihtimalli bir süreçten söz etti: “AKP seçimi yalnızca ekonomi nedeniyle kaybetmeyecek. 20 yıldır yanlış yönetimin getirdiği birikmiş tüm sorunlar artık halının altına süpürülemez hale geldi. Vatandaş da bunu görüyor. Vatandaşın gördüğünü Erdoğan da görüyor.Şimdi ya seçimlere kısa bir süre kala Erdoğan’dan ‘Yanlış yönettiler’ diye bir ‘kandırıldık’ açıklaması gelecek ve ekonomi yönetimi değiştirilecek. Bu değişiklikle ortodoks politikalara dönülecek. Ya da Erdoğan için artık iş işten geçti ve seçimi kaybedeceğini kabullendi. Bu nedenle tüm sorumluluğu başka Bakan Nebati’ye, ardından tüm ekonomi kurmaylarına atmaya hazırlanıyor. Her iki ihtimalde de AKP’nin devri kapanıyor.”Ekonomist Güldem Atabay’sa Erdoğan’ın danışmanlarını işaret ederek, bu kadroların ‘sorumluluk sahibi olmadan yönetime katıldıklarını’ düşünüyor. Atabay’a göre Nebati yalnızca ‘uygulayıcı bakan’ konumunda yer alıyor.Atabay, tablonun esas sorumluları arasından cumhurbaşkanının da yer aldığını, bugünkü durumun ‘çoklu etkiler’le ortaya çıktığını şöyle anlattı: “Enflasyonun temellerinde uyumsuz para ve maliye politikalarının etkisi ve politik müdahalelerin Merkez Bankası etkinliğini azaltması var. Bu etkilerin başlangıç noktasında da cumhurbaşkanlığı sistemiyle Erdoğan’ın artan etkileri var. Kurumların gücünün aşınması var. Ekonomiyle ilgili kurumlar kadar, hukukla ilgili kurumların aşınması, yabancı yatırımların uzaklaşması ve TL’nin değer kaybının sürekli hale gelmesi de bu sürecin bir parçası bence. Nebati’yse Erdoğan’ın sözünden çıkmayacak, Saray etrafındaki sorumluluk sahibi olmadan yönetime katılan danışmanlar ordusunun ekonomi politikalarının uygulayıcısı bir bakan.”