Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomiyi canlandırmak için halkı borçlandırma paketi geliyor /29 Mayıs 2020 12:02

Ekonomiyi canlandırmak için halkı borçlandırma paketi geliyor

Koronavirüs salgınının ardından ekonomiyi canlandırmak için hükumet yeni bir adım daha attı. Daha önce İstikrar Kalkanı Paketi’ni devreye sokan hükumet şimdi de kamu bankaları kanalıyla vatandaşlara kredi verecek. Kredi paketi bugün açıklanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı normalleşme adımlarından ilki devreye giriyor ve bu kapsamda yeni bir finansman paketi geliyor. Kamu bankalarını bugün açıklaması beklenen kredi paketi; sosyal ihtiyaç, tatil-seyahat ve konut olmak üzere 3 ayaktan oluşuyor. Yeni finans paketiyle vatandaşlara uygun kredi imkanı sağlanacak.

KREDİYİ KAMU BANKALARI VERECEK
Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, normalleşme ve ekonomiyi canlandırmak için yeni bir paket devreye giriyor. Vatandaşlar elektronik ürün, mobilya alımı ve konut alımına kadar birçok alanda daha uygun imkânlarla kredi kullanabilecek. Vatandaşın ihtiyaç duyacağı finansmanı kamu bankaları sağlayacak.

HEDEF SEKTÖRLERİ CANLANDIRMAK
Sosyal ihtiyaç paketi kapsamında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının finansmanının karşılanması hedefleniyor. Bu paketle yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet-motosiklet, ev tekstil, çeyiz gibi sektörler desteklenecek. Tatil-seyahat paketi ile normalleşme sonrasında emekli ve çalışan kesimlerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmanın yanı sıra turizm sektörünü desteklenmesi planlanıyor. Konut paketi ile de orta gelir grubunun konut kredisi taleplerinin 180 aya kadar uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle karşılanması hedefleniyor.
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