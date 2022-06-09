Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomiyle ilgili beklenen açıklama geldi /09 Haziran 2022 23:09

Ekonomiyle ilgili beklenen açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medye hesabı üzerinden de duyurulan yeni ekonomik tedbirler konusundaki açıklama gece saatlerinde geldi.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medye hesabı üzerinden de duyurulan yeni ekonomik tedbirler konusundaki açıklama yine bakanlığın hesabı üzerinden de paylaşılan bir bildiri ile duyuruldu.

'Gelire Endeksli Senetlerin İhracı Hakkında Açıklama' başlığı altında verilen açıklama yazısında, "Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda derğelerndirebilmerinin teşvik edilmesi veyatırımcı tabanının genişlerilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomiyle ilgili beklenen açıklama geldi Sonraki Haber >>

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:44:03