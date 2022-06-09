Ekonomiyle ilgili beklenen açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medye hesabı üzerinden de duyurulan yeni ekonomik tedbirler konusundaki açıklama yine bakanlığın hesabı üzerinden de paylaşılan bir bildiri ile duyuruldu.





'Gelire Endeksli Senetlerin İhracı Hakkında Açıklama' başlığı altında verilen açıklama yazısında, "Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda derğelerndirebilmerinin teşvik edilmesi veyatırımcı tabanının genişlerilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.











