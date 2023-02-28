Samanyolu Haber /Gündem / Ekranda iktidarı eleştiren ismin bileti kesildi: 'Artık işsizim' /28 Şubat 2023 09:47

Ekranda iktidarı eleştiren ismin bileti kesildi: 'Artık işsizim'

TGRT Ana Haber ekranlarında sık sık ekonomi üzerinden eleştiriler yapan deneyimli sunucu Ekrem Açıkel bir süre önce kurumdan izne ayrıldığını açıklamıştı. Açıkel sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımında ise TGRT Haber’den ayrıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

TGRT Ana Haber'de ekonomi üzerine yaptığı eleştiriler ile bilinen ve bir süre önce 'dönemsel yoğunluk' nedeniyle izne çıktığını açıklayan deneyimli sunucu Ekrem Açıkel, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

Gerçek Gündem'in haberine göre Açıkel, yaptığı paylaşımda TGRT Ana Haber'den ayrıldığını duyurdu ve "Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim" ifadelerini kullandı.

Ekrem Açıkel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekranda iktidarı eleştiren ismin bileti kesildi: 'Artık... Sonraki Haber >>

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

'Ölü gömmekle' övünen belediye başkanları...

'Ölü gömmekle' övünen belediye başkanları...

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

İstanbullulara Tayyip kapanı!

İstanbullulara Tayyip kapanı!

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Vatandaşın polise söyledikleri gündem oldu

Vatandaşın polise söyledikleri gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:12:16