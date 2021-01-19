Ekrem bebeğin annesi tutuklandı

SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA





Anne-baba tutukluluklar devam ediyor. Bir buçuk yıl önce doğumhane kapısında gözaltına alınan İlayda Tekgöz bugün Çağlayan 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklanıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. 19 Temmuz 2019’da oğlu Mehmet Ekrem’i dünyaya getiren Tekgöz’ün 4 yaşında Zülal adında bir kızı daha bulunuyor. Gaziosmanpaşa Şafak Hastanesi’nde doğum yaptıktan iki saat sonra Cemaat soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İlayda Tekgöz o gün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.





ANNE SÜTÜYLE BESLENİYOR

Kapatılan dershanelerde matematik öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki İlayda Tekgöz’ün eşi Hasan Tekgöz de 11 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan makine mühendisi Hasan Tekgöz Şubat 2020’de tutuklanmıştı.





Serbest bırakıldığı günden beri İstanbul’da yaşayan ve eşini ziyaret eden İlayda Tekgöz’ün ‘kaçma şüphesi var’ denilerek tutuklandığı öğrenildi. Mesajlaşma programı Bylock, Bank Asya hesabı, mahkemeye geldiği halde dinlenmeyen bir tanığa dayanılarak hakkında dava açılan İlayda Tekgöz’ün oğlu Ekrem bebek henüz sütten kesilmemişti. Koronavirüs salgını nedeniyle Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine, bebekler ve çocukların alınmadığı biliniyor.