Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem bebeğin annesi tutuklandı /19 Ocak 2021 16:05

Ekrem bebeğin annesi tutuklandı

Oğlu Mehmet Ekrem’i dünyaya getirdikten 2 saat sonra gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan matematik öğretmeni İlayda Tekgöz bugün tutuklandı.

SHABER3.COM

SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA 

Anne-baba tutukluluklar devam ediyor. Bir buçuk yıl önce doğumhane kapısında gözaltına alınan İlayda Tekgöz bugün Çağlayan 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklanıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. 19 Temmuz 2019’da oğlu Mehmet Ekrem’i dünyaya getiren Tekgöz’ün 4 yaşında Zülal adında bir kızı daha bulunuyor. Gaziosmanpaşa Şafak Hastanesi’nde doğum yaptıktan iki saat sonra Cemaat soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İlayda Tekgöz o gün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ANNE SÜTÜYLE BESLENİYOR
Kapatılan dershanelerde matematik öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki İlayda Tekgöz’ün eşi Hasan Tekgöz de 11 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan makine mühendisi Hasan Tekgöz Şubat 2020’de tutuklanmıştı.

Serbest bırakıldığı günden beri İstanbul’da yaşayan ve eşini ziyaret eden İlayda Tekgöz’ün ‘kaçma şüphesi var’ denilerek tutuklandığı öğrenildi. Mesajlaşma programı Bylock, Bank Asya hesabı, mahkemeye geldiği halde dinlenmeyen bir tanığa dayanılarak hakkında dava açılan İlayda Tekgöz’ün oğlu Ekrem bebek henüz sütten kesilmemişti. Koronavirüs salgını nedeniyle Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine, bebekler ve çocukların alınmadığı biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem bebeğin annesi tutuklandı Sonraki Haber >>

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:26