Ekrem Dumanlı: Efendimiz (sas) buyuruyor ki; Aldatan bizden değildir!

Konuyu YouTube kanalında değerlendiren Dumanlı, şunları söyledi: “Aldatmak bir insana, bir mümine yakışmaz. İnsanlar çok ağır bir imtihandan geçiyor. Bir an önce zengin olmak isteyen insanların kullanamayacağı malzeme yoktur. Maalesef insanoğlunun böyle bir zaafı var. İnsanın malla, mülkle imtihanı çetindir. Hizmet’te bile olsa bazı insanlar yanlış yapabiliyor. Dönüp şunu hatırlamak lazım; Aldatan bizden değildir! Kim olursa olsun! Hangi sıfatı taşırsa taşısın. Hangi argümanları kullanırsa kullansın. Hizmet bir iyilik hareketidir. Hizmet bir eğitim hareketedir. Hizmet bir barış hareketidir. Arada yanlış yapan insan çıkmaz mı, tabi ki çıkar. Ancak şunu unutmamak lazım; Aldatan bizden değildir. Nokta!”

















MİLYONLARCA İNSANIN ZAN ALTINDA BIRAKILMASI BÜYÜK VEBALDİR

“İki insan bir araya gelip ticari anlaşma imzalıyor. Ticaret yapıyorlar ama hiç birimizin haberi yok. Ancak sonra senin, benim haberimizin olmadığı konularda hepimizin birden suçlanması çok büyük bir vebaldir. Çok büyük bir günahtır. Milyonlarca insanı zan altında bırakmak çok büyük bir vebaldir. Hizmetle adı anılan insanlar, dünyada işi Hizmet olan insanlara şunu söylerim: Elinize para değmemeli. Hizmet’in parası kıyısından köşesinden asla değmemeli. Bir de bu hadiseleri duyan insanların ‘Aaa bak şöyle de oluyormuş’ diyerek milyonlarca insanı zan altında bırakması, yeminle söylüyorum, büyük bir vebaldir.”





HİZMETİN KOLLUK GÜCÜ YOK, KİRLİ İNSANLAR YARIN UTANACAKLAR

“Hizmet hareketine zorla girilmez, kovularak çıkılmaz. Bir hata yaptığın zaman ancak manevi bir şeyle karşılaşabilirsin. İnsanı hapse atamaz, dövemez. Bir kolluk kuvveti yok. Örgüt de değil. Bu yüzden insanların uyanık olması lazım. Ticaret yapıyorsa sağlam bir zemine basması lazım. Yanlış yapan varsa da ‘Arkadaş sen insanları aldatıyormuşsun, yazıklar olsun sana’ desin… Bundan da hiç kimse zarar etmez. Vebal altına girmemek lazım, temiz kalmak lazım. Bugünün yarınları da var. Kirli insanlar yarın utanacaklar.”