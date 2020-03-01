Ekrem Dumanlı: İdlib’in hesabını verin









İdlib’te yaşanan hadise sonucu Anadolu’da birçok ailenin ocağına ateş düştüğünü söyleyen Dumanlı, “Ancak bakıyorum hala şakşakçılık yapan, goygoyculuk yapan bir kısım kirli havuz medyası hala bahaneler üretiyor, hala kılıflar üretiyor. Türk askerinin İdlib’de ne işi vardır. Bunda amaç neydi? Türkiye nasıl bir provokasyonun içine çekildi?” diye sordu.









Türkiye’nin yıllardır, tüm engellemelere rağmen bir kişinin isteği ile bu girdaba çekildiğini söyleyen Dumanlı, Esad’ın ömrünü AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzattığını söyledi.





Videoda gencecik insanlar üzerinden bir kumar oynandığını ifade eden Dumanlı, “İçi kof siyasette ayakta kalabilmek için, oturduğu koltuğu bırakmamak için, yaptıkları işlerin hesabını vermemek için bunlar yapıldı. Muhalefetin de bu olayda suçu var. Türkiye’nin beyni uyuşturuldu. Türkiye’de siyasetçinin, diyanetin, akademisyenin, gazetecinin kalitesine bir bakın. 10-15 yılda bir Türkiye’nin beynini öldürenler, bugün de Türkiye’nin beynin öldürülüyor.” ifadelerine yer verdi.





Kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını saklamak için kumar oynayanlar için yolun sonunu geldiğini de aktaran Dumanlı, “Rusya, Çin ve İran’la mı savaşacaksınız? Kendi ülkenize hayrınız yokken Ortadoğu’ya ne götürebilirsiniz. Bu acı artık son olur ve Türkiye en azından eski yörüngesine girer.” şeklinde konuştu.