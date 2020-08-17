Ekrem Dumanlı: ‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz; açıklayın!

AKP’nin 19. kuruluş yılı münasebetiyle konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sarf ettiği, “Çok daha sert, çok daha sinsi ve yer yer kanlı bir sürece giriyoruz” açıklamasını gündeme getiren Dumanlı, “Kanlı bir sereç’ demekle neyi kastediyorsunuz? Bu ne demek? Bir devlet başkanı bunu diyebilir mi?” ifadelerini kullandı.







AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yer yer kanlı bir süreç’ derken Türkiye’yi hangi maceraya itildiğini açıklamak zorunda olduğunu belirten Dumanlı, “Sırf o koltukta kalabilmek ve mevcut durumun olumsuzlukları kapatılmak isteniyor.” şeklinde konuştu.





