Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem Dumanlı: ‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz; açıklayın! /17 Ağustos 2020 10:16

Ekrem Dumanlı: ‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz; açıklayın!

Ekrem Dumanlı, YouTube kanalındaki programda hafta içi Türkiye’de yaşanmış 3 önemli meseleyi gündeme getirdi.

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

AKP’nin 19. kuruluş yılı münasebetiyle konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sarf ettiği, “Çok daha sert, çok daha sinsi ve yer yer kanlı bir sürece giriyoruz” açıklamasını gündeme getiren Dumanlı, “Kanlı bir sereç’ demekle neyi kastediyorsunuz? Bu ne demek? Bir devlet başkanı bunu diyebilir mi?” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yer yer kanlı bir süreç’ derken Türkiye’yi hangi maceraya itildiğini açıklamak zorunda olduğunu belirten Dumanlı, “Sırf o koltukta kalabilmek ve mevcut durumun olumsuzlukları kapatılmak isteniyor.” şeklinde konuştu.

Dumanlı’nın 2. olarak gündeme getirdiği mesele ise Ensar Vakfı’nın İmam Hatiplerle ilgili yaptırdığı çalışma oldu. Çalışmaya göre, imam hatiplilerin yüzde 73’ü ‘aklım olsaydı bu okullara yazılmayacağını’ söylediğini aktaran Dumanlı, bu manzaranın imam hatipleri Türkiye’nin çıkış yeri olarak görenlerin geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti.

Dumanlı kanalındaki programda üçüncü mesele olarak ekonomik krizin geldiği noktayı gündeme getirdi. “Bir çaycı Bursa Valiliği önünde kendi yakmaya çalıştı. Her şehirden böyle haberler geliyor. İnsanlar açlıkta çöplüklerde yiyecek topluyor. Birisi de çıkmış ‘dolarla maaş almıyorsunuz.’ diyor.” şeklinde konuştu.
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