Ekrem İmamoğlu 2050 hedefini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iklim değişikliğine karşın sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan C40 yöneticileri ve Çin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. İmamoğlu, “2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız ve bir ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı uygulamaya geçirmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, İstanbul hem C40 şehirleriyle hem de Çin’deki şehirlerle iş birliğine hazırdır” dedi.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua ile C40 Belediye Başkanları arasında düzenlenen ‘İklim Eylemlerini Hızlandırma ve Karbon-Nötr Dirençli ve Kapsayıcı Bir Kentsel Gelecek için İş Birliğine İlişkin Diyalog Toplantısı’na katıldı.





"Trajik afetlerden payımızı aldık"





Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, IPCC’nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) kısa bir süre önce yayınladığı rapora göre; ortak bir şekilde eyleme geçilmediği takdirde, sel veya orman yangınları gibi iklim afetlerinin dünyanın “yeni normali” olacağına vurgu yaptı. İmamoğlu, “Türkiye’de bizler, maalesef geçtiğimiz yaz aylarında bu trajik afetlerden payımızı aldık” dedi. Çin’in karbon nötrlüğünü sürdürülebilir kalkınma planına entegre etmesinin iyimser bir gelişme olduğunu altını çizen İmamoğlu, “Araştırmalara göre Çin’de, hızlı bir kentleşme sürecinden geçen bölgelerde, iklim risklerinin görülme ihtimali daha fazladır. Bu da bizlere, Çinli belediye başkanlarının büyük iklim hedefleri koymaya öncülük etmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’de veya dünyanın pek çok yerinde de durum farklı değil. Bu bağlamda, şehirlerin iklim eylemlerini hızlandırmak üzere birbirleriyle aktif bir şekilde iş birliği yapma sorumlulukları olduğuna inanıyoruz” dedi.





"Hedef 2050 için sıfır karbon "





“İstanbul’da attığımız her adımda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya ve iklim eylemlerini her alanda yaygınlaştırmaya odaklanıyoruz” bilgisini paylaşan İmamoğlu, “2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız ve bir ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı uygulamaya geçirmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. COP26 (Taraflar Konferansı) yolunda, şehirlerin yerel düzeydeki iş birliğini geliştirerek ivme meydana getirmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, İstanbul hem C40 şehirleriyle hem de Çin’deki şehirlerle iş birliğine hazırdır. Bugün burada bulunan herkese katkılarından ötürü teşekkür eder, yakın gelecekte beraber çalışmayı sabırsızlıkla beklediğimi ifade etmek isterim” diye konuştu.





C40 nedir?





C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities), iklim değişikliğine karşın sera gazı emisyonlarının azaltılması için Ekim 2005'te, Londra’da, dünya kentlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağ. Bu oluşumun amacı, iklim üzerine çalışmalar yürüten lider kentleri bir araya getirmek. C40, etkili bir iş birliği, bilgi paylaşımı ve iklim değişikliği ile ilgili anlamlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir politikalar belirleyen kentleri destekleme amacı güdüyor. C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu, son 10 yılda 90’ın üzerindeki kenti bir araya getirdi ve bu kentler sayesinde 700 milyonluk nüfusu temsil etme hakkına sahip oldu. C40 Kentleri’nin Afrika’dan 11, Asya’dan 31, Avrupa’dan İstanbul dahil 20, Amerika’dan 27 ve Okyanusya’dan da 3 kent üyesi bulunuyor. C40’ın “mega kentler”, “yenilikçi kentler” ve “gözlemci kentler” olmak üzere üç tür üyelik statüsü bulunuyor. C40 Başkanlığı’nı Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti yürütüyor.