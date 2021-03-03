Samanyolu Haber /Politika / "Ekrem İmamoğlu aday olacak" iddiası /03 Mart 2021 19:15

"Ekrem İmamoğlu aday olacak" iddiası

İBB Meclisi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP'li Ediz Zeyrek, Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.

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İBB Meclisi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP'li Ediz Zeyrek, "İmamoğlu Türkiye'nin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaydır. Ve kazanacak" iddiasında bulundu.

İBB Meclisi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP'li Ediz Zeyrek, polemikhaber yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını öne sürdü.

Gazeteci Deniz Ayas'ın sorularını cevaplayan Zeyrek, "Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin önündeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaydır. Ve kazanacak. Çünkü iki kere kazandı zaten. Hem mart seçimlerinde hem 23 Haziran seçimlerinde kazandı zaten" dedi.
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