Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusunu yarın yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime katılmak için yarın başvuruda bulunacak.



CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacak.



CHP'nin adayını belirleyeceği ön seçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla yarın CHP Genel Merkezi’ne adaylık başvurusu yapacak.



Öte yandan CHP'li milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için imza toplamıştı.