Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk ile bir araya geldi /16 Kasım 2024 12:02

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Ahmet Türk'e destek için Mardin'e gitti.

Heyette, İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yer aldı.

AHMET TÜRK HAVALİMANINDA KARŞILADI

İmamoğlu'nu Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun'un beraberindeki heyet, Mardin Havalimanı’nda karşıladı.

Programa göre, İmamoğlu ve heyeti konvoy halinde Ahmet Türk’ün evinin bulunduğu Kasri Kanco’ya gitti.
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