Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu cezaevinden isyan etti : 'Canımız tehlikede, yeter artık' /10 Temmuz 2025 13:27

Ekrem İmamoğlu cezaevinden isyan etti : 'Canımız tehlikede, yeter artık'

Son dakika haberi... Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu dikkate alınmadan yeniden cezaevine gönderilmesine ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

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Türkiye güne yine operasyon ile uyandı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve ekibi sabaha karşı 1:30'da yapılan ev baskını ile gözaltına alındı.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşım ile bu operasyona tepki gösterdi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu, "Şafak vakti yapılan hukuksuzluklara ise bu kez gece yarısı baskınları eklendi. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, sabaha karşı 1.30’da evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Daha önce de söylemiştim:

Bırakın adil yargılanmayı, artık canımız tehlikede. Yapılanlar ne hukukla açıklanabilir ne de vicdanla" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında yaşananlara ilişkin, "YETER ARTIK. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, kardeşim Mehmet Murat Çalık tedavisi tamamlanmadan cezaevine gönderildi, orada tekrar hastalandı, hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu" ifadeleri ile tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"YETER ARTIK
Beylikdüzü Belediye Başkanımız, kardeşim Mehmet Murat Çalık tedavisi tamamlanmadan cezaevine gönderildi, orada tekrar hastalandı, hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu.

Şafak vakti yapılan hukuksuzluklara ise bu kez gece yarısı baskınları eklendi. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, sabaha karşı 1.30’da evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Daha önce de söylemiştim:

Bırakın adil yargılanmayı, artık canımız tehlikede. Yapılanlar ne hukukla açıklanabilir ne de vicdanla.

Bu artık rekabet değil, açıkça nefret.

Milletinden nefret eden siyasetçi mi olur! Sizi Allah’tan başka havale edecek kimse kalmadı."
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