Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu 'diploma soruşturması' için ifadeye çağırıldı /21 Nisan 2025 10:18

Ekrem İmamoğlu 'diploma soruşturması' için ifadeye çağırıldı

‘Diploma’ soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve 28 kişi savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "diploma soruşturması" kapsamında İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilenler, ifadeye çağırıldı.

Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Üniversitesi'nin savcılığa sunduğu diploması iptal edilenler listesindeki 28 kişi ifade verecek. İfadeye çağırılanlar arasında Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.
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