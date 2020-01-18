Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı yakaladı

Stratejik ve sosyal araştırmalar yapan araştırma kuruluşu Metropoll Türkiye'de politikacıların beğenilirliği ve "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden seçmenlerin görüşü üzerine bir araştırma yaptı. Metropoll Araştırma Kuruluşu, Türkiye'nin Nabzı Değerlendirmesi Aralık 2019 başlığı altında yaptığı anket sonuçlarında AKP, CHP ve HDP barajı geçerken MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi barajın altında kaldı. Araştırmanın en popüler siyasetçiler kısmına bakıldığında ilk sırayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu takip etti.





Metropoll Araştırma Kuruluşu, Türkiye'nin Nabzı Değerlendirmesi Aralık 2019 başlığı altında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.





"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun sorulduğu ankete göre; “yüzde 10 barajını” sadece AKP, CHP ve HDP geçmeyi başardı. Ahmet Davutoğlu'nun kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin oranı yüzde 2 olurken, bu yıl yeni kuracağı partiyle siyasi kariyerine devam etmesi beklenen Ali Babacan'ın partisi kullanıcıların yüzde 1.7'si tarafından tercih edildi.





Kullanıcıların, yüzde 41'i AKP cevabını verirken, yüzde 24.8'in tercihi CHP oldu. AKP ve CHP'yi yüzde 11 ile HDP ve yüzde 9.8 ile Milliyetçi Hareket Partisi takip etti. İYİ Parti ise MHP'nin ardından yüzde 8.3 ile beşinci sırada kendine yer buldu.





İşte o tablo:













Anket sonuçlarına göre; partilerin meclise girmeleri için gerekli olan yüzde 10 barajını AKP, CHP ve HDP geçerken, geriye kalan partiler barajı geçmeyi başaramadılar.





Ankette, kararsız seçmenlerin oranı yüzde 5.4 olurken, cevap vermekten kaçınan kullanıcılar yüzdenin 7.8'ini kapsadı.





POPÜLERLİK ANKETİNDE İMAMOĞLU, ERDOĞAN'I YAKALADI













Araştırmanın en çok beğenilen siyasetçiler kısmına bakıldığında ilk sırayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu takip etti.





Araştırmanın üçüncü sırasında ise bir başka CHP'li, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunuyor.





Erdoğan'ı beğenenlerin oranı yüzde 50.2'yi bulurken, Ekrem İmamoğlu'nu beğenenlerin oranı yüzde 48.6, Mansur Yavaş'ı en beğenilen politikacılar arasında destekleyenlerin oranı ise yüzde 38.8 şeklinde.





12 siyasetçinin dahil edildiği listede üç politikacı yerel siyaset figürlerinden, ikisi halihazırdaki partilerin genel başkanlarından oluşuyor.





Geriye kalan diğer üç politikacıdan biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diğeri yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan, öteki ise halen hapiste olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.





AKP'DEN AYRILANLAR NE KADAR POPÜLER?





AKP'den ayrılıp kendi siyasi partilerini kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yeni siyasi parti kuracağını beyan eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan listenin son sıralarında yer alıyor.





Davutoğlu yüzde 21'lik bir destek ile kendine 9. sırada yer bulurken, Ali Babacan yüzde 19.1'lik beğeni oranı ile 12 kişilik listede 11. sırada bulunuyor.





Babacan'ın kuruluşunu ilan etmesi beklenen partiye destek verdiği ifade edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise bu iki isimden yukarıda, 8. sırada görünüyor.





Metropoll Araştırma'nın popülerlik anketinde dikkat çeken bir başka unsur ise Cumhur ittifakı ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzde 34.3'lük beğenilme oranı ile dördüncü sırada yer alması.





Bununla birlikte 59.6'lık bir kesim Bahçeli'yi beğenmediğini ifade ediyor.