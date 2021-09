Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın engelini böyle aştı!

“MECLİSİN ONAY VERDİĞİ SÜREÇ NİÇİN BEKLETİLİR?”





İBB’nin kendi öz kaynaklarıyla alımını gerçekleştirdiği 160 metrobüs için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, “İBB Meclisi’nden 300 otobüsün alınmasıyla ilgili, yaklaşık 1 yıl önce, 90 milyon Euro’luk bir borçlanma yetkisi, oy birliğiyle geçti. Ne yazık ki, 9-10 aydır bu, Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı’nda bekletiliyor. Tek bir cevap, tek bir yorum dahi yok” dedi.Metrobüs onayı ve yeni taksi taleplerini engelleyen “sihirli el”in kim olduğunu merak ettiklerini belirten İmamoğlu, “Buradan sayın Valimize, UKOME’ye temsilci gönderen kurumların bütün yetkilisi olan bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı’na sesleniyorum: İstanbulluyu mağdur etmeyin. İstanbulluyu mağdur ederseniz, İstanbullu sizi tanımaz. Bunu unutmaz. Yapmayın. İnanın boş işler. 16 milyon İstanbulluyu mağdur etmek, siyaset falan değil. ‘Ben bu şehri çok seviyorum, Hatta bu şehre aşığım’ diyen herkesin, sorumlulukla yerine getirmesi gereken davranış biçimi budur. Herkesten aynı anlayışı bekliyoruz. Geçmişte yapılan hatalara hesap sorulmasının önüne engel olmayın. Soruşturmalarımızı alıp, İçişleri Bakanlığı müfettişinin eline verip, aylardır orada beklemesine fırsat vermeyin” diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öz kaynaklarıyla kentin metrobüs filosuna kattığı 160 otobüsün alımı için imza töreni düzenlendi. Edirnekapı’daki İETT Garajı’nda gerçekleştirilen imza törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosunun yenilenmesinin zorunluluk olduğunun altını çizdi. “Ne yazık ki, 2009 ile 2019 yılları arasında, stratejik bir planlamayla çalışmalar yapılarak, ön görülen bir takım yenilemeler, yenilikler ya da atılması gereken adımlar, belediyemizde yoğunlukla ihmal edilmiştir” diyen İmamoğlu, “Bu çok üzücü bir tespittir. Hiçbir aklı başında yönetici bunu söylemek istemez. Ama söylemek zorundayız. Niye? Böyle. Ve bugün, ortalama 10 yaşına gelmiş ve kilometresi de ortalama kilometresi de 1 milyon 150 bine dayanmış, hatta bazı araçlarımızın 1 milyon 700 bin kilometreye dayanmış bir durumda filoyla metrobüs hattında hizmet veriyoruz. Teknik olarak, metrobüs hattında 1 milyon kilometreyi aşmış otobüslerin burada çalışmaması ve yenilenmesi gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Teknik arkadaşlarımızın yorumu bu şekildedir” şeklinde konuştu.Filonun eski olmasının dönem dönem İstanbullulara zorluklar yaşattığını ve vatandaşları mağdur ettiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:“Dolayısıyla adım atmak ve bu süreci hızlandırmak istedik. İBB Meclisi’nden 300 otobüsün alınmasıyla ilgili, yaklaşık 1 yıl önce, 90 milyon Euro’luk bir borçlanma yetkisi, oy birliğiyle geçti. Ne yazık ki, 9-10 aydır bu, Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı’nda bekletiliyor. Tek bir cevap, tek bir yorum dahi yok. Meclisten oy birliğiyle çıkan, herkesin ortak kanaatle, ortak akılla onay verdiği bir süreç, niçin bekletilir? Halkımızın vicdanına, İstanbul halkının yorumuna bırakıyorum. Niçin? Çünkü biz, otobüslerimize, metrobüs müşterilerimize, ‘Sen hangi partiye oy verdin’ diye bakmıyoruz ki. Biz, 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz. Bizden öncekiler de 16 milyon İstanbulluya hizmet ettiler. Dolayısıyla bu hizmetlerin en sağlıklı bir biçimde verilebilmesi, hizmetin aksatılmaması, vatandaşlarımızın tüm güvenliklerinin en iyi şekilde sağlanabilmesi adına, hizmetin devamlılığı adına atılan her adımın siyaset üstü bir biçimde değerlendirilip, kararların verilmesi gerekir. Siyasi çekişmeler uğruna, İstanbulluların sıkıntılarını giderecek birtakım uygulamalara ve kararlara engel olunmamalı. Çok net.”Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği konumundaki İstanbul’da doğru adımları atmaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, İstanbul ulaşımında benzer bir sorununda taksilerle ilgili yaşandığını vurguladı. Mevcut taksilerin yetmediğinin herkes tarafından bilindiğini belirten İmamoğlu, “Bir tek UKOME’de Bakanlık adına konuşan kişinin yorumları dışında, bu taksi sayısının yetmediğini ve yeterli olmadığını, mutlak taksinin ilave edilmesi gerektiğini bilmeyen kalmadı. Niçin UKOME’de taksi sayısının artırılmasıyla ile ilgili sunduğumuz projelere onay verilmez. Niçin? Hangi akıl bu? Bu ay yine UKOME'de konuşulacak ve tartışılacak. 16 milyon İstanbullunun her gün yüzlerce, binlerce şikayetiyle gündeme gelen, insanlarımızın bazen 45 dakika, 1 saat taksi beklediği ortamların, bu kadar göz önünde olduğu bir ortamda bu niçin engellenmek istenir? Birinin aklı alıyorsa, açıklama yapsın. Kim engelliyor? Ben, orada bakanlığın bir sözcüsünün ifadelerinin şahsına ait olup olmadığını defalarca sordum. Öyle bir cevap alamadım. O zaman kimin adına konuşuyor? Kim bu sihirli el? Buradan sayın Valimize, UKOME’ye temsilci gönderen kurumların bütün yetkilisi olan bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı’na sesleniyorum: İstanbulluyu mağdur etmeyin. İstanbulluyu mağdur ederseniz, İstanbullu sizi tanımaz. Çok net. Tanımaz. Bunu unutmaz. Yapmayın. Boş işler bunlar. İnanın boş işler. 16 milyon İstanbulluyu mağdur etmek, siyaset falan değil” diye konuştu.İstanbul lehine atılacak her adım için iş birliğine hazır olduklarını yineleyen İmamoğlu, “Hangi masaya davet edilirsek, o masaya koşa koşa gitmekle yükümlüyüz, sorumluyuz. Gereğini yaparız. Bu şehri seven; bu şehrin insanlarını, hayatını, yaşamını, sağlığını, konforunu düşürmek zorunda. ‘Ben bu şehri çok seviyorum, Hatta bu şehre aşığım’ diyen herkesin, sorumlulukla yerine getirmesi gereken davranış biçimi budur. Dolayısıyla biz, bu anlamda herkesten aynı anlayışı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Gündeme getirilen bazı konulara yanıt veren İmamoğlu, şöyle konuştu:“Vay efendim, O yapıldı, bu yapıldı, yok efendim bakım şirketi, yok şu yok bu. Tüm bu sözlerin, muhalefet tarafından yapılan tüm bu ortaya atılan iddiaların tanımı iki kelime: Kuru gürültü. Bildiğiniz kuru gürültü. Bakın biz burada, Bursa'da yapılan Otokar ve Akia firmasının yaptığı otobüsleele ilgili imza atacağız. Ne olduğunu bilmediğimiz, 65 milyon Euro’luk, bugünkü parayla neredeyse 1 milyar liraya koşan bir çöplük için imza atmayacağız. Ya da nasıl alındığını dahi bilmediğimiz, içinde onlarca soru işareti olan ve hatta yıllardır soruşturmalarıyla ilgili net bir karar ve kanaat alınamayan bir işe imza atmayacağız. 16 milyon insanın gözünün önünde, şeffaf bir biçimde, açık ihaleyle yapılan bir süreçte -teşekkür ediyoruz her iki firmaya- yaklaşık maliyetin de altında fiyat vererek ve öz sermayemizle alımını yapacağımız bir işe imza atıyoruz. Dolayısıyla tarifi tek: Kuru gürültü. Kuru gürültü yapmayın; bu işleri örnek alın. Kuru gürültü yapmayın; geçmişte yapılan hatalara hesap sorulmasının önüne engel olmayın. Soruşturmalarımızı alıp, İçişleri Bakanlığı müfettişinin eline verip, aylardır orada beklemesine fırsat vermeyin. Kuru gürültü yapıp; bizim Meclis’ten oy birliğiyle onay verilen bir kararın bekletilmemesi için mücadele verin. Kuru gürültü yapmayın.”Araçların Türkiye’de üretildiğine ve yaklaşık maliyetlerinin altında bir fiyata alındıklarına dikkat çeken İmamoğlu, “Teknolojilerini de en üst seviyede zorlayarak, kusursuz araçlarını İstanbul'a sunmanın keyfini yaşıyorlar. Kuru gürültü yapanlara diyorum ki; siz de iki kelimeyle, keyfini çıkarın. Başka keyfini çıkaracağınız işlerde de bizimle iş birliği yapın. Ne için? 16 milyon İstanbullunu huzuru, yaşamı, mutluluğu sağlıklı yaşamı için” dedi. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de konuşmasında, araçların özellikleri ve ödeme süreçleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Konuşmaların ardından; İmamoğlu, Bilgili, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ve Akia Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Remzi Baka arasında, araçların alımına ilişkin imzalar atıldı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, yeni metrobüs araçlarında incelemelerde bulundu.İBB’nin bağlı kuruluşlarından İETT’nşn metrobüs hattında görev yapan 670 aracın yaş ortalaması 10'a yükseldi. Yoğun şikayetlere neden olan metrobüsleri yenilemek için 300 araç almak üzere 90 milyon Euro’luk dış krediye Cumhurbaşkanlığı'ndan aylardır onay çıkmayınca, İETT öz kaynakları ile otobüs almak için harekete geçti. 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihalenin sonucunda 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü. Alınacak 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler, 200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar, 18,5 metre ve 185 yolcu aynı anda yolculuk yapabiliyor. 25 metre uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli. Mevcutta kullanılan otobüsler de 26 metre ama 225 yolcu taşıyabiliyor. Yüzde 15'i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 2022 yılının ilk aylarından itibaren yapılacak.