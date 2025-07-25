Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü

CEZAEVİ YÖNETİMİ TARAFINDAN SAĞLIK KONTROLÜNE SEVK EDİLDİ





Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.İmamoğlu muayene olduktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört aydır tutulduğu Silivri Cezaevi’nde sağlık sorunu yaşadı.Bugün sabah saatlerinde bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen İmamoğlu’nun, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edildiği öğrenildi.İmamoğlu, hastanede gerekli muayenelerden geçirildikten sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar Silivri Cezaevi’ne geri döndü. İmamoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.