Ekrem İmamoğlu: Hep birlikte ‘artık yeter’ deme zamanıdır

"Seni bu operasyonlara ikna edenler, içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular. Yalan, dolan, fitne, fesat, tehdit, şantaj ne ararsan var. Panikle bomboş dosyalarını insanla doldurmanın telaşındalar."





CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden paylaştığı son mesajında geniş kesimlere birlik olma ve "artık yeter" deme çağrısında bulunduİsim vermeden Erdoğan'a seslenen ve “Öyle karanlık bir tünele girdin ki çıkamıyorsun. Artık uyan, bir geriye çekil ve ülkeyi kendi ellerinle getirdiğin şu hale bak!" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:Bu sabah gerçekleştirilen operasyona da değinen tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı, "Uyduruk gerekçelerle şimdi de ilçe belediye başkanlarımızı alıyorsun. Ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksın?" diye sordu.İmamoğlu, mesajını şu ifadelerle noktaladı:"Battıkça batıyorsunuz. Hukuk yerlerde, toplumsal huzur bozulmuş, siyaset durmuş, dış dünyadan bakınca itibardan eser kalmamış, en kötüsü ekonomi uçuruma doğru yuvarlanıyor.Türk yargısının çok değerli üyeleri, siyasi partilerimizin ve sivil toplumumuzun kıymetli yöneticileri, iş dünyamızın liderleri, sendikalarımız, zaman sesimizi hep birlikte yükseltme zamanıdır.Zaman bu haksız ve hukuksuz düzene hep birlikte “artık yeter” deme zamanıdır.”