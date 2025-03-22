Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu ikinci kez ifade verdi /22 Mart 2025 15:16

Ekrem İmamoğlu ikinci kez ifade verdi

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün kendisine açılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde saat 10.00'da başlayan ifadesi, 15.00 itibariyle sona erdi. İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart 2025 Çarşamba günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu bugün emniyette ikinci kez ifade verdi.

Dün, 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, bugün de kendisine yöneltilen 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' suçlamasına karşı ifade verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi. İmamoğlu'nun saat 10.00 itibariyle başlayan ikinci ifadesi saat 15.00 itibariyle sona erdi. İmamoğlu, 5 saat süren ifade işleminde, tüm suçlamaları reddetti.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İmamoğlu'nun bugünkü ifadelerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de savcılıkta hazır bulundurulacağını duyurmuştu.
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