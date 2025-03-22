Ekrem İmamoğlu ikinci kez ifade verdi

Dün, 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, bugün de kendisine yöneltilen 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' suçlamasına karşı ifade verdi.





Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi. İmamoğlu'nun saat 10.00 itibariyle başlayan ikinci ifadesi saat 15.00 itibariyle sona erdi. İmamoğlu, 5 saat süren ifade işleminde, tüm suçlamaları reddetti.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart 2025 Çarşamba günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu bugün emniyette ikinci kez ifade verdi.İmamoğlu'nun bugünkü ifadelerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de savcılıkta hazır bulundurulacağını duyurmuştu.