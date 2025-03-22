Ekrem İmamoğlu ikinci kez ifade verdi

Dün, 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, bugün de kendisine yöneltilen 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' suçlamasına karşı ifade verdi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi. İmamoğlu'nun saat 10.00 itibariyle başlayan ikinci ifadesi saat 15.00 itibariyle sona erdi. İmamoğlu, 5 saat süren ifade işleminde, tüm suçlamaları reddetti.
BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
İmamoğlu'nun bugünkü ifadelerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de savcılıkta hazır bulundurulacağını duyurmuştu.