Samanyolu Haber /Gündem / "Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacak" /24 Ocak 2023 15:15

"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacak"

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, HALK TV'de katıldığı canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destekle ilgili aldığı bir kulis bilgisini paylaştı.

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Araştırmacı Mehmet Ali Kulat, içlerinde Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 11 büyükşehir belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayacaklarını söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Kulat, "Birkaç gün içerisinde CHP'li belediye başkanlarının bir toplantısı olacak. Her ay bir toplantısı oluyor zaten. Sonunda bir deklarasyon yayınlanıyor. Orada göreceksiniz aldığım bilgiler o yönde, 11 belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını onu desteklediklerini açıklayacaklar" ifadesini kullandı. 
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