"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacak"

Araştırmacı Mehmet Ali Kulat, içlerinde Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 11 büyükşehir belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayacaklarını söyledi.







Gazete Duvar'ın haberine göre Kulat, "Birkaç gün içerisinde CHP'li belediye başkanlarının bir toplantısı olacak. Her ay bir toplantısı oluyor zaten. Sonunda bir deklarasyon yayınlanıyor. Orada göreceksiniz aldığım bilgiler o yönde, 11 belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını onu desteklediklerini açıklayacaklar" ifadesini kullandı.