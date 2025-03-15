Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş görüşmesi başladı

İmamoğlu, 11.04'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Yavaş'ın davetiyle gelişen görüşme Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başladı.
İkili, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde birlik ve beraberlik görüntüsü verecek.
İMAMOĞLU'NUN HALK BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime geri sayım sürerken halk buluşmalarına devam ediyor.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda saat 12.00'de partililere hitap edecek olan İmamoğlu, ''Ankara Buluşması'' öncesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davetiyle ABB'de bir araya geldi.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yavaş'ın makamında saat 11.00'de başlayan görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.
Görüşmenin ardından Yavaş, İmamoğlu'nu Mamak'taki Ankara buluşmasına uğurlayacak.