Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş görüşmesi başladı

İkili, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde birlik ve beraberlik görüntüsü verecek.





Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda saat 12.00'de partililere hitap edecek olan İmamoğlu, ''Ankara Buluşması'' öncesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davetiyle ABB'de bir araya geldi.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir araya geldi.İmamoğlu, 11.04'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Yavaş'ın davetiyle gelişen görüşme Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başladı.Öte yandan İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime geri sayım sürerken halk buluşmalarına devam ediyor.Yavaş'ın makamında saat 11.00'de başlayan görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.Görüşmenin ardından Yavaş, İmamoğlu'nu Mamak'taki Ankara buluşmasına uğurlayacak.