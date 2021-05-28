Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu’na 1,5 yıl sonra ‘hakaret’ davası açıldı /28 Mayıs 2021 14:46

Ekrem İmamoğlu’na 1,5 yıl sonra ‘hakaret’ davası açıldı

31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine ‘Alenen hakaret’ suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, mağdur sıfatıyla YSK başkan ve üyeleri Sadi Güven, Erhan Çiftçi, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Kürşat Hamurcu, Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Refig Eğri, Cengiz Topaktaş, Yunus Aykın, Zeki Yiğit yer aldı.

Yandaş Sabah’ta yer alan habere göre, hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019 günü Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söylemiyle suç YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddia edildi.

İddianamede, söylem içeriğinde yer alan 'ahmak' kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 'aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal' anlamlarını taşıdığı belirtildi.

İddianamede, "Kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde YSK tarafında iptal edildiği nazara alındığında söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan dava açıldı.

Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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