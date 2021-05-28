Ekrem İmamoğlu’na dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı kaydedildi.







İmamoğlu'nun açıklamasında “31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır” şeklinde ifadeler kullanarak, kurul üyelerine hakaret ettiği aktarıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Mayıs 2019 tarihinde YSK’da görev yapan 11 kurul üyesi mağdur sıfatıyla yer aldı.





“BU SÖYLEM ÜYELERE YÖNELİK ALGILANMADI”





İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun yazılı savunmasında YSK üyelerine “ahmak” şeklinde bir söylemi olmadığı, bu söylemin kimse tarafından da üyelerine yönelik algılanmadığı, söylemin belli bir şahsı hedef almadığı, siyasi bir söylem olup sert bir eleştiri olduğu, somut olarak bir kimseye yöneltilmemiş olduğunu ifade ettiğine yer verildi.





TDK'YA GÖRE ANLAMINA YER VERİLDİ





Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasındaki söylemlerinde, YSK üyelerine alenen hakaret ettiği, söylem içerisinde yer alan ahmak şeklindeki ibarenin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, “aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala” anlamlarını taşıdığını kaydetti.





KURUL ÜYELERİNİ RENCİDE EDECEK NİTELİKTE OLDUĞU KAYDEDİLDİ





Söz konusu ifadenin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunun belirtildiği iddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği dikkate alındığında, söylemin kamu görevlisi olan kurul ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı ifade edildi.





İddianamede, İmamoğlu'nun suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı görevini yürütmekte olduğu ancak soruşturma konusu eylemin İmamoğlu'nun kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunduğu kaydedildi.





4 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ





Savcılık iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





NE OLMUŞTU





İBB Başkanı Ekrem imamoğlu’nun Strasbourg’da yaptığı konuşmayı eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa sesleniyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.





Soylu'nun, kendisine isim vermeden “ahmak” demesine çok sert tepki gösteren İmamoğlu da, “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adama bakarım adam mı diye derim.” cevabını verdi. Bu sözleri üzücü olarak nitelendiren İmamoğlu isim vermeden Bakan Soylu’nun seviyesine inmediğini ve inmeyeceğini kaydetti. Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu seviye noktasında da söyledikleri yaptıkları da zaten belli, o tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.”