Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu /25 Haziran 2025 13:55

Ekrem İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği' iddiasıyla 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 22 Ekim'de yapılacak.

SHABER3.COM

3 aydan uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

İmamoğlu’nun yargılanmasına 22 Ekim’de İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik, tutuklandığı tarih olan 23 Mart’ta kendisini ‘terör’ soruşturmasında tutuklamaya sevk eden iki cumhuriyet savcısına hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İLK DURUŞMA 22 EKİM’DE

Davaya ilişkin İmamoğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu’nun yargılanmasına İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 22 Ekim tarihinde saat 11.00’de başlanacak. Duruşma ise Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülecek.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun devam eden ’terör’ soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu, Sulh Ceza Hakimliği sorgusu sırasında kendisini tutuklamaya sevk eden 'müşteki Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifade özgürlüğünü, düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve savunma hakkını aşacak nitelikte alenen onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu' öne sürüldü.

İmamoğlu’nun savunmasına da yer verilen iddianamede, kendisinin şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini, söylediği her sözün bu düzenin adını koymaya dönük olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı. 
 
Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davasında hakim... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:56:15