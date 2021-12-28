Samanyolu Haber /Politika / Ekrem İmamoğlu o ankette birinci çıktı /28 Aralık 2021 00:26

Ekrem İmamoğlu o ankette birinci çıktı

ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan anketteki, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları başlığında ilk sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ORC Araştırma, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birinci sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi, 02 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında, gerçekleştirdiği 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını yayımladı. Araştırma toplam 20 bin 186 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları başlığında ilk sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu’nu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu o ankette birinci çıktı Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:46:15