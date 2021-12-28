Ekrem İmamoğlu o ankette birinci çıktı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ORC Araştırma, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birinci sırada yer aldı. ORC Araştırma, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birinci sırada yer aldı.





2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları başlığında ilk sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu’nu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada.











ORC Araştırma Şirketi, 02 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında, gerçekleştirdiği 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını yayımladı. Araştırma toplam 20 bin 186 kişinin katılımıyla gerçekleşti.