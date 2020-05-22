Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu o verileri paylaştı /22 Mayıs 2020 21:53

Ekrem İmamoğlu o verileri paylaştı

Ekrem İmamoğlu, kendisinin de önayak olduğu askıda fatura uygulamasıyla ilgili son verileri paylaştı. İmamoğlu, kampanyada 20 milyonluk faturanın ödendiğini duyurdu.

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Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan İstanbulluların dayanışması için başlatılan kampanyada 20 milyonluk faturanın ödendiğini duyurdu. 

Twitter üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Askıda Fatura kampanyamızda 150 bin'e yakın ihtiyaç sahibi ailenin 20 milyonluk faturası ödendi. Bayram yaklaşırken dayanışma örneği sergileyen  bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. Sosyal yardım ve destek çalışmalarımız da devam ediyor.''

Askıda fatura uygulamasın detayları şöyle:


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