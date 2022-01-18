Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu özür diledi /18 Ocak 2022 21:41

Ekrem İmamoğlu özür diledi

İktidarın politikalarını eleştirirken '"Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadesini kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncu Fırat Tanış'ın tepkisi üzerine özür diledi.

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Oyuncu Fırat Tanış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '"Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Tanış "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" eleştirisini getirdi.

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