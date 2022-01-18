Ekrem İmamoğlu özür diledi

Oyuncu Fırat Tanış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '"Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Tanış "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" eleştirisini getirdi.





