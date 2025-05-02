Samanyolu Haber /Politika / Ekrem İmamoğlu paylaştı: '19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?' /02 Mayıs 2025 23:20

Ekrem İmamoğlu paylaştı: '19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. İmamoğlu İBB operasyonlarını anlatan belgeseli '19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?' diyerek paylaştı

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" içerikli bir video paylaşımı yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" dedi.

İmamoğlu, 45 dakikalık videodan fragman yayımladı. Videoda İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreç ile sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Belgeselde avukatların, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra bazı gazeteciler de gözlemlerini aktarıyor.


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