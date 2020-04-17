Ekrem İmamoğlu sektör temsilcileriyle görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlerin temsilcileriyle toplantılar düzenlemeye devam ediyor.







İmamoğlu'nun bugün toplantı yaptığı ilk grup, İstanbul Minibüsçüler Odası oldu. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu ile birlikte CHP Milletvekili Gökan Zeybek, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Ulaşım Planlama Müdürü Utku Cihan, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge ile oda yöneticileri Emin Alagöz ve Zübeyir Akay katıldı.





“BERABER KONUŞACAĞIZ; DERTLEŞECEĞİZ”





Yaşanan süreç nedeniyle minibüs esnafının zor günler geçirdiğini belirten Bilge, “3 yıldır yapılmayan zammı yaptığınız için size minnettarız. Her araçtan 3 aile geçiniyor. Böyle bir süreçte sizlere bu sıkıntıları iletmem beni çok rahatsız ediyor” dedi.





Bunun üzerine İmammoğlu, Bilge'ye, “Hiç rahatsızlık duymayın. Beraber konuşacağız. Dertleşeceğiz. Yapacağımız bir şey varsa, yapacağız. Yapamadığımız zaman dertleşmenin bile kıymeti büyüktür böyle zamanlarda. Bu araları omuz omuza aşma çabası içinde olacağız” karşılığını verdi.





550 BİN KİŞİ YARDIM İSTEDİ





Son 12 günde 550 bin kişinin İBB'ye yardım talebinde bulunduğunu belirten İmamoğlu, özetle şunları söyledi:





* 2 ay sonra hastalık bitecek, her şey güllük gülistanlık olacak değil. Gireceğimiz yeni dönem, her yönüyle eskisi gibi olmayacak. Yeni kuralları konuşacağız. Çocuklar, ulaşım…





* Konu artık, minibüsçü ya da halk otobüsçü konusu değil; konu artık, bütüncül bir toplum sağlığı ve ulaşım konusu. O bakımdan lütfen bu diyaloglara açık olun. Dünya değişecek. Biz, elimizden geldiğince, sizlerin de başkalarının da yarınlarda nasıl olacağınıza çalışıyoruz.





* Tabi bunun daha fazlasını tabii ki merkezi hükümetten bekliyoruz. Masadaki sorunlarınızı biliyorum. Makul zamanlarda buluşarak, çözüm üretme konusunda da tartışacağımız ortamlarımız olacak.”





“ÖHO'LARIN İBB İLE İŞ BİRLİĞİ STATÜSÜ VAR”





İmamoğlu, minibüsçülerin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Genel Müdür Zeynep Kılıç ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt'un katıldığı ikinci toplantıyı gerçekleştirdi. Meslektaşlarının ortak sorunlarını dile getiren Aksu, İBB'den ve merkezi hükümetten taleplerinin ayrı olduğunu vurguladı.





Aksu, “Tek-çift plaka uygulamasına geçtik. Esnafımızın, yakıt ve gıda desteğine ihtiyacı var. Arkadaşlarımız, Özel Halk Otobüslerine verilen desteğin kendilerine de verilmesi taleplerini iletmemi istediler” ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, Aksu'nun bu sözlerine, “Şehir Hatları ve ÖHO'ların şu an İBB'de farklı bir iş birliği statüsü var. Sübvansiyon süreci var. Dolayısıyla, bizim oralarda karar kolaylıklarımız var. Böyle bir imkanımız, ne yazık ki taksilerde ve minibüslerde yok. Ama yok saymıyoruz. Araştırma içindeyiz” yanıtını verdi.





“TAKSİLERE DEZENFEKTAN TAKILMASI” TALİMATI





Toplantıda, taksilere dezenfektan ve maske desteği talebi dile getirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir ise kendilerine gelen yardım taleplerini toplayıp destek bölümüne ilettiklerini belirtti.





İmamoğlu, “Şu an zaten sınırlı sayıda taksi çalışıyor diye biliyorum. En azından şu an sahada olan taksilere dönük, bir kısım maske ve dezenfektan konusunda katkı yapılabilir. Bu konuyu hızlandırmanın faydalı olur diye düşünüyorum. Dezenfektan konusunda İSTAÇ bir aşamaya geldi, üretimi başlattı” dedi.





“VATANDAŞIN TEMEL GIDA İHTİYACINA KATKI SUNMAMIZ GEREKİYOR”





İmamoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:





* İBB ve bütün belediyeler, çok büyük bir gelir kaybı içindeler. Dünyada bazı ülkelerde açıklanan mali düzenle ilgili paketlerde, yaklaşık 3'te 1 oranında yerel yönetimlere dönük açıklanıyor.





* Şu anda belediyelerin kasasına girecek, nakdi anlamda açıklama yapılmadı henüz. Bunu bekliyoruz. Buna rağmen, var olan imkanlarımızla insanlarımıza katkı sunmak, nefes aldırmak, bir ailenin evinde aç kalmaması konusunda politikalarımızı devam ettireceğiz.





* Bu politikalarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Normalin ötesinde bir süreç yaşıyoruz Türkiye'de siyasal anlamda. Bir de pandemi süreci var. Ama bizim kalbimiz sizinle. Adaleti, vicdanı önde tutan ve şehrin geleceğinin kazandığı bir sistem yaratma çabası içindeyiz.





“YÜZDE 94 ORANINDA YOLCU DÜŞÜŞÜ VAR”





İmamoğlu, günün son toplantısını Şehir Hatları ve özel tekne sahipleriyle gerçekleştirdi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, sektör temsilcilerine şöyle dedi:





* Yüzde 94 oranında hepimizi etkileyen bir yolcu düşüşü var. Şehir Hatları ve İBB arasındaki hukuk farklı olduğu için, burada farklı tasarruflara gitmek zorunda kaldık açıkçası. Kiralık hatlardan, hiç yolcumuz olmadığı için, vazgeçmek zorunda kaldık.





* İBB'nin kasasından çıkan parayı, bir şekilde düşünmek zorundayız bu zor zamanlarda. İnsanlara, ‘Evde kal' derken, bunu yönetmeye çalışırken, bir taraftan da firmaların yolcu kaybetmeme anlayışını yöneteceğimiz bir tarife yaptık.





* ‘Bütün hatları Şehir Hatları yapsın, firmalar minimize etsin kendilerini. Sübvansiyonu da o doğrultuda ayarlayalım' diye toplantılar yaptık. Fakat o toplantı sonucu, birtakım kaygılarla netleşmedi.





“KALAN 6 AY YARALARI SARACAĞIZ”





İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:





* Şu anda belli ki bu süreç, Haziran sonuna kadar sürer. Yılın kalan 6 ayı, hepimizin yaralarını sarma çabasıyla geçecek. 2021 yılının da kendimize gelme çabası içinde geçeceği söz konusu büyük oranda.





* Böyle bir zaman dilimi, büyük özverilerle, büyük fedakarlıklarla ortadan kalkacak. Sükunetle ve anlayışla süreçleri yönetelim. Belediyenin bütçesi, bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın.





* Bizim, sadece hiçbir yerde eksik kalmamanın büyük çabası içinde olduğumuzu lütfen bilin. Bu duyguyla hareket ediyoruz.