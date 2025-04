Ekrem İmamoğlu Silivri'den yazdı: Millet bir kişiden büyüktür

Biz de dünyaya bakmalı, olup biteni anlamalı, önceliklerimizi belirlemeliyiz. Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Latin Amerika’dan Arap Yarımadası’na her yerde bazı kavramlar öne çıkıyor: Milli endüstriye dayalı kalkınma planları, enerjide ve bilişimde yaşanan sıçramalar, yapay zeka ve yazılım teknolojileri, yüksek teknoloji temelli sektörel dönüşümler. Tüm bunlar 21. yüzyılın yeni açılan perdesinde ülkelerin konumlarını ve kuvvetlerini belirleyecek temel dinamikler. Bu dönüşümlerin ve kalkmakta olan trenin farkında olan ülkeler, insan kaynağını yeni çağa hazırlayacak eğitim ve mesleki hazırlık stratejilerini tamamlıyor.









TÜRKİYE NEREDE?





BU DÜZENİ KİM İSTİYOR?





VİCDANLAR DUYARLIDIR...





ÜLKEMİZ İÇİN ASIL TEHDİT...





BİRLEŞTİRİCİ ANLAYIŞ...

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu olarak bulunduğu Silivri'deki cezaevinden yaşanan süreç ve dünyanın gidişatına dair bir yazı kaleme aldı.Kaleme aldığı yazıyı Sözcü ile paylaşan İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:"21. yüzyılın ilk çeyreği biterken, bütün dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Tüm dünyada toplumlar ve devletler yoğun seferberlik içinde. Her ülke kendi milletine özgü ve kendi özellikleriyle uygun stratejiler geliştirmek ve bu büyük dönüşümde kendine ön sıralarda yer almakla meşgul.İnsanlık, tarihinin en büyük medeniyet sıçramasını yapmak üzere. Bu etkileyici yolculuk, eşitsizlikleri daha da derinleştirecek. Milli gelirler ve yaşam kalitesinde çok ciddi mesafeler oluşmak üzere. 19. yüzyılın ikinci yarısında, sanayi devrimi sonrası milletler arasında oluşan mesafeler, bu kez yaşayacağımızın yanında devede kulak kalır. İnsanlık, hakim milletler ve köle milletler olarak ikiye bölünmek üzere.Bu bakış açısıyla hangi şartları yerine getiren ülkeler trende kendilerine ön sıralarda yer bulabilir? Şüphesiz adalet düzenleriyle yurttaşlarına güven verenler, gençlere açtıkları geniş özgürlük alanıyla onları küresel rekabete hazırlayanlar, eğitim kalitesiyle çocuklarını ve gençlerini dünya çapındaki akranları seviyesine çıkaranlar. Ülkenin ve dünyanın en yaratıcı beyinleri için cazibe merkezi olma hedefine uygun toplumsal huzur, barış ve bireysel özgürlük kriterlerine sahip olanlar. Dolayısıyla Türkiye’nin de haklar ve özgürlükler konusunda, adalet konusunda, eğitim konusunda, yaşam kalitesi konusunda standartlarını yükseltmesi ve yeni nesil üretim, finans ve teknoloji merkezleri için cazibe merkezi olması bir mecburiyettir.Peki, dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiği bu zaman diliminde biz neredeyiz? Görünen o ki, riskin tam ortasındayız. Yargının hukuksuz kararlarla çürüttüğü adalet düzeni; adil ve özgür rekabetin olmadığı siyaset ortamı; zamanın ihtiyaçlarına uygun insan yetiştirmeyen üniversiteler ve eğitim sistemi; krizlerden kurtulamayan, adil bir gelir paylaşımı yapamayan istikrarsız ekonomi; yeni nesil üretim teknolojilerine ve endüstriyel gelişimlere uyum sağlayamayan yapısal problemlerimizle güvenli alanın tümüyle dışındayız. Kalkmakta olan trenin, yaklaşmakta olan büyük medeniyet sıçramasının çok uzağındayız.İşte, dünyanın bu dönüşümünü kaçırmamak, ülkemizi bu büyük sıçramanın bir paydaşı haline getirmek üzere büyük bir yolculuk başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi, dünya siyaset tarihine geçecek bir yöntemle Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye karar vermiş, gerçekleştirdiği ön seçimle bir demokrasi devrimine imza atmış ve milletimiz 15.5 milyon oyla bu devrime damgasını vurmuştur. Bunun karşısına ise çağdışı kalmış yöntemleri, antidemokratik uygulamaları, hukukun üstünlüğünü yerle bir eden, kendine rakip olan, kendisiyle aynı görüşte olmayan tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi partileri düşman gören yaklaşımlarıyla hükümet ve hükümetin başındaki kişi ile bir avuç şürekâsı çıkmıştır.Sonuçta iktidar içinde odaklanmış oligarşik bir yapının, bir avuç insanın yönettiği; yargının tüm değerlerinin altüst edildiği; medyanın ve iletişimin tehdit edildiği, yasaklandığı bir dönemde 15.5 milyon yurttaşın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı seçildiğim gün ağır bir hukuksuzluğa maruz kalarak tutuklandım. Öyle günlerden geçiyoruz ki, dünyanın böylesi bir hızla dönüştüğü umut çağında gençler endişe, güvensizlik ve umutsuzluklarını bir isyana dönüştürüyor. Gencecik polisler istemeye istemeye, hak arama mücadelesindeki gençlere hukuksuz emirlerle şiddet uyguluyor. Hem gencecik polislerimiz, hem de üniversiteli gençlerimiz, bir avuç insanın bir gıdım daha iktidar uğruna aldığı utanç verici kararların mağdurlarına dönüşüyor. Yüzlerce gencimiz mübarek bir bayrama hapishanelerde, aileleri ise cezaevleri önlerinde giriyor. Pırlanta gençlerimize dahi vicdan ve adaletini gösteremeyecek kadar acımasız, vicdansız, zavallı bir akıl ile zümre ile karşı karşıyayız.Hiçbir şey bunlar olunca iyiye gitmiyor. Her şey daha da kötüleşiyor. İktidar partilerinin, mensuplarının, yöneticilerinin, üyelerinin, seçmenlerinin de vicdanında karşılık bulunuyor. Vicdan sahibi hiç kimsenin tüm bu yapılanları onaylamadığı, benimsemediği, üzüntülerini gizleyemediği günlerden geçiyoruz.Ümitsizlik ve endişe büyüyor. İnsanlarımız artık duygularını içinde tutamıyor. Ülkesine sahip çıkmak isteyen on milyonlar haykırıyor. Sesini yükseltiyor, meydanlarda toplanıyor. Sessiz yığınların vicdanlarından yükselen sesi de hepimiz duyuyor, hissediyoruz.Makamı ve koltuğu için her yolu mübah gören hükümetin başı ve bu oligarşik yapının bir avuç temsilcisi, milletin ve memleketin geleceğini tehdit ediyor. Dünyanın dönüştüğü, sınırların yeniden oluştuğu, bölgesel risklerin yaşandığı bir dönemde bir gıdım daha iktidar ihtirasına kapılanların yarattığı manzara ülkemiz için bir tehdit ve zafiyet oluşturuyor. Bu zayıflığın müsebbibi bu iktidar, ülkemiz için bir beka sorunu haline gelmiştir. Milletimizi, devletimizi, birlik ve beraberliğimizi, al bayrağımız altındaki bütünlüğümüzü ve demokrasimizi uçuruma sürüklemektedirler.CHP, bu gidişata ‘Dur’ demek için gerçekleştirdiği ve bir demokrasi devrimi örneği sergilediği ön seçimlerden sonra, 19 Mart darbe girişimine karşı halkın sesinin meydanlarda duyulmasına öncülük etmiştir. İstanbul’da biriken ve dalga dalga tüm ülkeye yayılan bu enerji şimdi de şehirlerde yapılacak mitinglerle, yeni bir evreye taşınacaktır. 2 milyona yaklaşan üye tabanıyla 30 milyonu aşacak bir imza kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyanın özgürlük ve erken seçim talebiyle yeni bir tarihi adım daha atılacaktır.Tarihi adımlarla sürdürülen bu mücadelenin amacı; Türkiye’nin dünyanın dönüşümünden hak ettiği payı almasını sağlamaktır. Ülkemizde hak ve özgürlükleri tarumar eden, insanların diplomasını, malını, mülkünü, tarlasını, fabrikasını, tapusunu bile elinden alan; çocukların, gençlerin bugününü, yarınını, geleceğini çalan bu baskıcı iktidara ‘Dur’ demek ülkemizi bir an önce mertçe bir seçim yarışına taşımaktır.Bükemediği her bileği hileyle, kumpasla alt etmeye çalışan iktidar, kirli medyası aracılığıyla başlattığı kampanya ve yargı sopasını da devreye sokarak CHP’yi de kayyımla tehdit etmektedir. İktidarın bu tehdidini CHP 6 Nisan Kurultayı’yla boşa çıkaracaktır. Bu kurultay CHP’nin birleştirici, kapsayıcı, Türkiye İttifakı anlayışıyla ülkenin tüm demokratlarının temsil edildiği bir geleceğin temelini oluşturma ve iktidara emin adımlarla yürüme göreviyle toplanmaktadır.29 Mayıs’ta değişim prensibini ortaya koyarak başlattığımız kurultayda, Genel Başkanımız seçilen Özgür Özel’in üstün çabaları ile 31 Mart’ta birinci parti olduk. Bu kurultaydan sonra Cumhurbaşkanı adayı ile Genel Başkan birlikte, bütünleşik ve eş güdümlü çalışma dönemimizde de kazanarak, iktidar olarak çıkacağımızdan hiç kuşkum yok. Önceki kurultay partiye yerel seçimleri kazanma görevi vermişti. Bu kurultay iktidarı alma ve dünyanın büyük dönüşümünde Türkiye’yi elde ettiği, hak ettiği yere taşıma görevini verecektir. Hiç şüphem yok ki delegelerimiz olgun ve demokratik bir kurultay gerçekleştirecek ve milletimize büyük moral ve güven verecektir.Öte yandan Türkiye’nin bu kritik döneminde tüm siyasi partilere, düşünce dünyasına, sivil topluma, sendikalara ve meslek kuruluşlarına da ortak sorumluluğumuzu hatırlatmayı bir borç biliyorum. Egemenliğin millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin dokunamayacağını ve milletin bir kişiden, bir hükümetten, bütün iktidarlardan büyük olduğunu hatırlatmak da boynumuzun borcudur.Millet büyüktür."