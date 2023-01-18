Ekrem İmamoğlu: Sizi uyarıyorum; milleti yok sayanı millet de yok sayar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, 13 Aralık 2021’de temelini attığı KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evleri’ni, sözleşme tarihinden 1 yıl önce tamamladı.







“VATANDAŞLARIMIZ DEMOKRASİYE, ADALETE SAHİP ÇIKTIKÇA HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK”

Törende yaptıkları hizmetleri anlatan İmamoğlu "Bundan sonra da hizmetten bizi alıkoymaya çalışacaklar” dedi. İmamoğlu Hileyle, şikeyle alıkoymaya gayret edecekler. Bana ya da diğer belediye başkanları arkadaşıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, milli iradeye karşı hile yapmaya gayret edecekler. Millet aleyhine şike yapma gayreti içerisinde olacaklar, ki bizi durdurabilsinler. ‘İstediğimiz soruşturmayı açarız, istediğimiz kararı aldırırız’ diye düşünen bu hilecilere, bu şikecilere, milletin iradesine karşı darbe yapma girişiminizi boş çıkaracağımızı buradan tekrar söylüyorum. Hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü, sizler kıymetli vatandaşlarımız, demokrasiye, adalete sahip çıktıkça, hevesleri kursaklarında kalacak. Biz, icraat yapmaya, yatırım yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunları yaptıkça, hevesleriniz kursaklarınızda kalmaya devam edecek. Durmayacağız. Projeleri milletimizin lehine, asla bir avuç insanın değil, milletimizin çıkarına, harekete geçirmeye ve hizmete geçirmeye devam edeceğiz. Her bitirdiğimiz iş, milletimizin o güçlü sesini yansıtacak. Bu sesi duymazdan gelenin, milletin gönlünde yeri olmaz. Haddinizi bilin. Bu sesi duymadan, milletin sesini duymadan, milletin gönlünde yer alamazsınız. Sizi uyarıyorum: Milleti yok sayanı, millet de yok sayar. Tarih bunu defalarca yazmıştır. Bunu bize, 100. yılına girdiğimiz Cumhuriyet öğretmiştir. 100’ncü yılımızda, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’e layık olacağız. Demokrasiyle adaletle ve hukukla taçlandıracağız.” ifadelerini kullandı.





“1923 UMUT DOLU BİR YILDI, 2023 DE ÇOK GÜZEL BİR YIL OLACAK”

Bu kapsamda tek yapılması gerekenin yeni bir yönetim anlayışını, yeni bir ahlakı, yeni bir adalet ve hukuk düzenini güçlü bir biçimde, demokrasiyle birlikte hayata geçirmek olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, konuşmasını, “İşte 2023, bunun yılı olacak. Türkiye, bizim ortak evimizdir. 85 milyon insanıyla yaşadığımız, ortak evimizdir. Bu evin tapusu kimde? Asla bir kişide değil. Bir avuç kişide hiç değil. Milletimizde, milletimizde bu ev. Evin tapusu, 85 milyon insanımızda. İnşallah hep birlikte, Cumhuriyet’e olan borcumuzu 2023 yılında layıkıyla öderiz. Yüzüncü yılı hep birlikte kutlarız. 1923 umut dolu bir yıldı. Çok güzel bir yıldı. 2023 de çok güzel bir yıl olacak. Her şey çok güzel olacak” sözleriyle noktaladı.







