Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti /06 Şubat 2020 00:36

Ekrem İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktan yaralı olarak kurtarılan kazazedelere ve yakınlarına “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktan yaralı olarak kurtarılan kazazedelere ve yakınlarına “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan kriz masasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

Olayla ilgili bilgileri alan ve koordinasyon toplantısına katılan İmamoğlu, daha sonra sırasıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne ziyaretlerde bulundu.

Hastane yetkililerden tedavileri devam eden vatandaşlarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, durumları iyi olan yaralılar ve yakınlarıyla görüştü. “Geçmiş olsun” dileklerini ileten İmamoğlu, yaralılarla sohbet ederek moral vermeye çalıştı.

“Kadere inanırım” diyen bir kazazede, cep telefonundan babasının İmamoğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını İBB Başkanı’na gösterdi. İmamoğlu, olayda yaralanan turistlerle de bir süre görüştü ve sorunlarını dinledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti Sonraki Haber >>

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:16:17