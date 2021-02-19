Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu birinci çıktı

Paradigma Araştırma Şirketi, vatandaşların son günlerde en çok konuştukları konuları ve partilerin genel başkanları dışında en çok konuşulan siyasal aktörleri araştırdı. Bin 546 yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilen anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.





Ankette "Genel başkanlar dışında gündem belirleyen ve takip edilen siyasetçiler kimlerdir?" sorusunda verilen cevaplarda AKP'den Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk öne çıkarken CHP'den ise Faik Öztrak, Özgür Özel, Ali Öztunç başı çekti. Verilen cevaplara göre en çok konuşulan siyasetçiler şöyle:





- Süleyman Soylu





- Fahrettin Koca





- Ziya Selçuk





- Faik Öztrak





- Hulusi Akar





- Ümit Özdağ





- Özgür Özel





- Mevlüt Çavuşoğlu





- Ali Öztunç





- Ömer Çelik





- Oğuz Kaan Salıcı





- Abdülhamit Gül





- İsmail Tatlıoğlu





- Cemal Eenginyurt





- Lütfü Türkkan





- Yavuz Ağıralioğlu





- Özlem Zengin





- Barış Atay





Araştırma sonucuna göre "En çok konuşulan Belediye Başkanları" sıralaması ise şöyle:





- Ekrem İmamoğlu





- Mansur Yavaş





- Tunç Soyer





- Özlem Çerçioğlu





- Vahap Seçer





- Zeydan Karalar





- Fatma Şahin





- Ekrem Yücel





- Yücel Yılmaz





- Alinur Aktaş





- Tanju Özcan





- Mustafa Demir





- Savcı Sayan





Ankete göre vatandaşın en önemli gündem maddesi ekonomik kriz. PARADİGMA Araştırma Şirketi'nin sorduğu, "En çok konuşulan konular-halkın gündemi nedir?" sorusuna verilen cevaplar ise şöyle sıralandı:





- Ekonomi-işsizlik-geçim sıkıntısı-hayat pahalılığı-Ekonomik kriz-Döviz kurları





- Pandemi-Aşı-Sağlık sorunları





- Terör ile mücadele-Şehitler





- Eğitim sorunları-Okulların açılıp açılmayacağı-Sınavlar





- Siyasal ittifaklar-seçim sistemi-erken seçim





- Dış politika





- Boğaziçi rektör ataması ile ilgili konular





- Spor-Maçlar-Mesut ÖZİL transferi





- ABD ilişkilileri





- İklim değişikliği-Kuraklık





- Yeni anayasa





- Suriye’den gelen göç ile ilgili sorunlar





- Doğu Akdeniz ile ilgili konular. Mavi Deniz





- Deprem