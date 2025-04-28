Ekrem İmamoğlu'dan hakim ve savcılara çağrı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin delilsiz olarak sadece "gizli tanık" ifadeleriyle tutuklandığını belirtti.





İBB'ye yönelik gözaltıların ikinci dalgası da geldi. İBB iştiraki İstanbul İmar İnşaat AŞ'nin eski genel müdürü Onur Soytürk'ün aldığı iddia edilen rüşveti kayınpederine gönderdiği öne sürüldü.





Ancak Soytürk'ün kayınpederinin yıllar önce öldüğü ortaya çıktı.





İBB soruşturmasında skandallar peşi sıra ortaya çıkarken, İmamoğlu'ndan da kritik bir çağrı geldi.





İmamoğlu, hâkim ve savcılara seslendi.





İmamoğlu, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ve CHP'nin de "19 Mart darbesi" olarak tanımladığı süreçten tek çıkış yolunun hâkim ve savcıların elinde olduğunu söyledi.





İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:





Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır.





Ekonomimizi, hayatımızı, umutlarımızı, geleceğimizi derinden sarsan bu hukuksuz sürecin son bulmasının yegane yolu budur. Bir siyasi hırs uğruna açlıkla ve yoksullukla imtihan edilen halkımızın feraha erebilmesinin çaresi budur.





Yüce Türk milleti yargı mensuplarımız tarafından bugün gösterilecek onurlu tutum ve tavrı büyük bir minnetle vicdanında, hafızasında sonsuza dek muhafaza edecektir.





“Devletin dini adalettir.”





Bizi bir arada tutan, hayata güvenle bakmamızı sağlayan şey adalettir.





Aziz Milletim;





Ülkemizin bereketini, huzurunu ve güven duygusunu yerle bir eden bu kara günlerden bizi çekip çıkaracak olan, başta gençlerimiz olmak üzere bir bütün halinde 86 milyon vatandaşımızın azim ve kararlılığıdır.





Asla kararlılığınızdan vazgeçmeyiniz, umudunuzu daima diri tutunuz.





Yüce Allah milletimizi ve devletimizi korusun…