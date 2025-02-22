Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! /22 Şubat 2025 12:48

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘sahte diploma’ iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifade vereceği bildirildi.

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Hakkında birçok soruşturma kapsamında hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'sahte diploma' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturma gerekçesi olarak ise 'resmi belgede sahtecilik' iddiası gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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