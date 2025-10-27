Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' suçlamasından tutuklama kararı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma günü başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında bu sabah 10.30 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.





İBB’ye yönelik “mali” soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra ilk defa Çağlayan’a getirilen İmamoğlu’nun ifade işlemleri, 5 saat gecikmeli olarak saat 16.05’te başladı.





Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan'ın ifade işlemleri de akşam saatlerinde başladı.





"SİYASAL CASUSLUK" SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Yanardağ, İmamoğlu ve Özkan'ın savcılık ifadeleri 22.00 sıralarında tamamlandı.





4 Temmuz'de "casusluk" suçundan tutuklanan Hüseyin Gün'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek ifade verdiği öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında İsttelkom AŞ’nin tutuklu Genel Müdürü Melih Geçek de gün içinde ifade verdi





Savcılık İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'ı, Türk Ceza Kanunu'nun 328/1. maddesiyle düzenlenen "siyasal casusluk" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken güncel soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da yine "casusluk" suçundun tutuklandığı için Melih Geçek de başka bir suçtan tutuklu bulunduğu için cezaevine geri gönderildi.





TCK 328/1: Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.





TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı.





İfadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliği "Casusluk" suçlaması yöneltilen İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında tutuklama kararı verdi.





BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında “Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın; Soruşturma kapsamında özet olarak örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacını matuf İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün Casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması eylemleri ve benzeri eylemler ile bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunma eylemleri gerekçesiyle üzerlerine atılı “Siyasi Casusluk” suçundan sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir” denildi.



