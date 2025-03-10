Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi: CHP harekete geçti! /10 Mart 2025 15:31

Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi: CHP harekete geçti!

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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TBB'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz. Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğlu  hedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz…"
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