Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı /20 Ocak 2025 13:32

Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"
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