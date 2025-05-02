Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan 200'ün üzerinde suç duyurusu /02 Mayıs 2025 19:40

Ekrem İmamoğlu'ndan 200'ün üzerinde suç duyurusu

Sİlivri Cezaevi'nde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "masumiyet karinesine aykırı", "suçlayıcı" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal eden" yorum, paylaşım ve yayınlarla ilgili, RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 200'ün üzerinde suç duyurusunda bulundu.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında yapılan yorum, paylaşım ve yayınlarla ilgili, RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 200'ün üzerinde suç duyurusunda bulundu.

BirGün'de yer alan habere göre İmamoğlu, 19 Mart'ta yaşanan gözaltı süreci öncesi ve sonrasında, iktidara yakın sosyal medya hesapları ile bazı kişi ve medya kuruluşları tarafından yürütülen kimi yayınlar ve yorumlar sonrası hukuki girişim başlattı.

İmamoğlu’nun avukatları bu kapsamda aralarında A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah gazetesi ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 ile Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat’ın da bulunduğu, çok sayıda kişi ve sosyal medya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e bilgi ve belgelerle 200'ün üzerinde başvuru yapıldı.

Başvurularda bu yayınlarda kullanılan dilin; yalnızca basın etik ilkelerini değil, aynı zamanda masumiyet karinesini ve kişilik haklarını da açıkça ihlal ettiği ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.
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