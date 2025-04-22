Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya'ya çağrı: Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değil

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'da görevi devralacak hükümete seslendi.



Almanya'nın savaş uçaklarının satışını durdurmasının kendilerinin hapsedilmesi gerekçesiyle yapıldığını basından öğrendiğini belirten İmamoğlu, yeni hükümete şöyle seslendi:



"Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum.



Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye’nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur."



VETOYA GEREKÇE 'İMAMOĞLU' OLMUŞTU



Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın 17 Nisan 2025 tarihli haberine göre Almanya, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "Türk demokrasisine saldırı" olarak nitelendirerek satış sürecini durdurdu.



Türkiye'nin Almanya'dan 40 adet "Eurofighter Typhoon" savaş uçağı alım süreci, ülkedeki hükümet değişikliği ve siyasi tartışmalar nedeniyle sekteye uğramıştı.



İngiltere, İtalya ve İspanya satışa onay verirken Almanya'dan beklenen imza, Başbakan Olaf Scholz'un görev süresinin son günlerinde askıya alınmıştı.



Handelsblatt, Scholz'un satışın durdurulması yönündeki kararında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı sürecinin etkili olduğunu yazmıştı.



Alman yetkililer, silah satışını onaylamayacaklarını bildirmişti.