Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı /26 Temmuz 2021 21:56

Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı

Aşı olmayan vatandaşlara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasına yönelik yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı olmaya davet etti. 
 
İmamoğlu, Twitter hesabından kendisinin de iki doz aşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
 
"Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım."


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