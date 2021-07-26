Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasına yönelik yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

İmamoğlu, Twitter hesabından kendisinin de iki doz aşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım."







