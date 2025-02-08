Ekrem İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği 'Turpun Büyüğü' başlıklı basın toplantısında, İBB’ye, kendisine ve CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda sürekli bilirkişi olarak görevlendirilen S.B’nin usulsüz işlemlerini kamuoyuyla paylaşmıştı... SUÇ DUYURUSU YAPILDI



İmamoğlu’nun avukatları, bilirkişi S.B. hakkında hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulundu.



Avukat Mustafa Pehlivan bilirkişi S.B. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu doğrulandı. Pehlivan, “S.B. demek suç değil” dedi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Görevin Kötüye Kullanılması”, “Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik” ve “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlamalarıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunuldu.



Öte yandan, İETT Satın Alma Dairesi Başkanı Taşkın Ilıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Kamu İhale Kanunu'na aykırılık iddialarıyla ilgili soruşturmada bilirkişilik yapan S.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda bilirkişi olarak görevlendirilen kişinin ismini açıklamıştı...



Bu açıklamanın ardından, İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilerek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı...



Soruşturma kapsamında İmamoğlu ifade vermişti.