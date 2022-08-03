Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan 'cemevi' açıklaması /03 Ağustos 2022 18:48

Ekrem İmamoğlu'ndan 'cemevi' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde yaşanan cemevi saldırıları konusunda açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir. Nokta.” ifadelerini kullandı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir. Nokta” dedi.

İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem ayı dolayısıyla Pendik Şeyhli Mahallesi’ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi’nde Alevi yurttaşlar ile bir araya geldi.

Muharrem Matemi lokmasının, Dede Bektaş Özcan’ın duasıyla dağıtılmasından sonra İmamoğlu şöyle konuştu: “Bu ülkenin taşı, toprağı hep birlikte harman olmuş, dünyanın en güzel cennet vatanı. Bu vatanın da en önemli unsurları, elbette gelenekleri, görenekleri, yaşam biçimi, elbette ki etnik kökenleri, elbette ki inançları… Tüm inançlar, bu milletin bir bütün haline gelmesini sağlıyor. Tüm gelenekler, görenekler milletimizin bir bütün haline gelmesini sağlıyor. Yani biz, hep birlikte Türk milletiyiz. Hep birlikte geleceğe en güzel duygularla, en umutlu duygularla bakabiliyoruz. Bu bağlamda, Alevi vatandaşlarımızın güzel buluşmalarında, ama Muharrem ayındaki yas döneminde, matem döneminde, ama en coşkulu anlarında, ama acılı anlarında bir arada olmanın bana kattığı gücü ve kuvveti tarif edemem.

Başka bir kavram yüklemeksizin, başka bir kavramı virgüllü, noktalı anlatmaya gayret etmeksizin her yerde söyledim, her zaman söyledim, bugün de söylüyorum: cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir. Nokta. Bizler de her inanca hizmet etmek zorunda olan kamu kurumları olmak üzere ve her vatandaşımızın duygularına değer veren, inançlarına hizmet etmeyi kendine prensip etmiş yöneticiler olarak, kayıtsız şartsız cemevlerimizin ihtiyaçlarına ya da bir bölgede ihtiyaç olunan cemevlerine her türlü katkıyı, desteği vermekle yükümlüyüz. Yani bu bir siyasi tercih değildir. Bu bir kişisel lütuf, tercih değildir. Bu, kamu kurumlarımızın, milletimize, yani Alevi vatandaşlarımıza borcudur. Borcunu ödediği için bizim size olan katkılarımız zaruridir diyorum.”
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